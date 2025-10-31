Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które porusza kwestię ETS2. W nagraniu przypomniane zostały słowa Donalda Tuska: „Kiedy mówimy o ETS2, udało się wpisać dla nas kluczowe słowo jakim jest rewizja i to oznacza możliwość zablokowania tego, tak żeby to nie weszło w 2027”. „Kiedy rząd mówi o ETS2 - kłamie!” - zripostował polityk PiS na portalu X.
Szef EKR zamieścił na portalu X nagranie, gdzie poruszona zostaje kwestia unijnego systemu ETS2.
Rząd ogłasza rewizja ETS2 to polski sukces w Brukseli, premier dodaje, zablokowaliśmy ETS2
— słyszymy w nagraniu.
Następnie przypomniano słowa Donalda Tuska.
Kiedy mówimy o ETS2, udało się wpisać dla nas kluczowe słowo jakim jest rewizja i to oznacza możliwość zablokowania tego, tak żeby to nie weszło w 2027
— mówił premier na konferencji prasowej po ostatnim szczycie w Brukseli.
„Tusk znów Was oszukał”
Brzmi dobrze, prawda? Tylko że to kłamstwo. W konkluzjach Rady Europejskiej nie ma ani słowa o żadnym zablokowaniu. Jest tylko jedno zdanie. Dosłownie jedno zdanie o ułatwieniu wejścia w życie systemu i prośba do Komisji by pokazała swoje propozycje, a te są jasne i od dawna zatwierdzone. Handel pozwoleniami i wysokie opłaty, za emisję CO2 dla firm, a to oznacza upiornie wysokie rachunki za energię dla obywateli. Nie ma tu mowy o żadnym opóźnieniu, zawieszeniu, blokowaniu ani likwidacji ETS2. Tusk oszukał i my za to słono zapłacimy
— kontynuował lektor.
Kiedy rząd mówi o ETS2 - kłamie! Rachunki za energię pójdą ostro w górę! Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy! Protestuj - skomentuj i udostępnij
— czytamy we wpisie.
