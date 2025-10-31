Wideo

ETS2 nie można zablokować? Morawiecki alarmuje ws. szkodliwego systemu. "Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy!"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Donald Tusk - w miniaturze screen wpisu i kadru ze spotu Mateusza Morawieckiego o ETS2. Były szef rządu alarmuje Polaków o zagrożeniach / autor: PAP/Artur Reszko, X/Mateusz Morawiecki
Donald Tusk - w miniaturze screen wpisu i kadru ze spotu Mateusza Morawieckiego o ETS2. Były szef rządu alarmuje Polaków o zagrożeniach / autor: PAP/Artur Reszko, X/Mateusz Morawiecki

Były premier Mateusz Morawiecki opublikował w mediach społecznościowych nagranie, które porusza kwestię ETS2. W nagraniu przypomniane zostały słowa Donalda Tuska: „Kiedy mówimy o ETS2, udało się wpisać dla nas kluczowe słowo jakim jest rewizja i to oznacza możliwość zablokowania tego, tak żeby to nie weszło w 2027”. „Kiedy rząd mówi o ETS2 - kłamie!” - zripostował polityk PiS na portalu X.

Szef EKR zamieścił na portalu X nagranie, gdzie poruszona zostaje kwestia unijnego systemu ETS2.

Rząd ogłasza rewizja ETS2 to polski sukces w Brukseli, premier dodaje, zablokowaliśmy ETS2

— słyszymy w nagraniu.

Następnie przypomniano słowa Donalda Tuska.

Kiedy mówimy o ETS2, udało się wpisać dla nas kluczowe słowo jakim jest rewizja i to oznacza możliwość zablokowania tego, tak żeby to nie weszło w 2027

— mówił premier na konferencji prasowej po ostatnim szczycie w Brukseli.

Tusk znów Was oszukał”

Brzmi dobrze, prawda? Tylko że to kłamstwo. W konkluzjach Rady Europejskiej nie ma ani słowa o żadnym zablokowaniu. Jest tylko jedno zdanie. Dosłownie jedno zdanie o ułatwieniu wejścia w życie systemu i prośba do Komisji by pokazała swoje propozycje, a te są jasne i od dawna zatwierdzone. Handel pozwoleniami i wysokie opłaty, za emisję CO2 dla firm, a to oznacza upiornie wysokie rachunki za energię dla obywateli. Nie ma tu mowy o żadnym opóźnieniu, zawieszeniu, blokowaniu ani likwidacji ETS2. Tusk oszukał i my za to słono zapłacimy

— kontynuował lektor.

Kiedy rząd mówi o ETS2 - kłamie! Rachunki za energię pójdą ostro w górę! Tusk znów Was oszukał, a zapłacimy za to wszyscy! Protestuj - skomentuj i udostępnij

— czytamy we wpisie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ:

Blaga Tuska i Brukseli ws. ETS2. „Jesteśmy świadkami poważnego zwrotu”. Premier chwali się „rewizją” w konkluzjach, która nic nie znaczy!

Mocne słowa Jakiego w PE o Zielonym Ładzie! „Wszystko, co było dobre w Europie, zniszczyliście”; „Czas na radykalne zmiany”

xyz/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych