„Pan minister Zbigniew Ziobro nigdzie się nie ukrywa, przebywa z rodziną i nie ma zamiaru nigdzie uciekać” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 poseł PiS Mariusz Gosek.
Polityk odnosząc się do ostatnich działań Waldemara Żurka ocenił, że minister sprawiedliwości kieruje się emocjami i chęcią odwetu.
Odnoszę wrażenie, że u ministra Żurka są bardzo silne emocje i chęć odwetu za swoje prywatne sprawy, a one wynikały z tego, że on chciał, żeby Krajowa Rada Sądownictwa była zbudowana w taki sposób, w jaki on w niej zasiadał jeszcze jako rzecznik KRS, kiedy Rada obradowała za zamkniętymi drzwiami, bez protokołów, bez transmisji wideo, a dzisiaj jest inaczej. I to panu Żurkowi nie pasuje. Ma on wiele swoich żali, ale to co robi, w mojej ocenie, jest totalnym bezprawiem i anarchią
— podkreślił Gosek.…
