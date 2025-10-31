Współpracownik Orbana reaguje na wpis Tuska: Chce teraz decydować, kto trafi do więzienia, a kto nie. Tyle z "rządów prawa"

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Jeden z ostatnich wpisów na platformie X premiera Donalda Tuska został zauważony w stolicy Węgier. / autor: PAP/Artur Reszko/X
Jeden z ostatnich wpisów na platformie X premiera Donalda Tuska został zauważony w stolicy Węgier. / autor: PAP/Artur Reszko/X

Jeden z ostatnich wpisów na platformie X premiera Donalda Tuska został zauważony w stolicy Węgier. Szef polskiego rządu nawiązując do spotkania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z premierem Viktorem Orbanem napisał: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. Na ten wpis odpowiedział współpracownik węgierskiego polityka. „To szaleństwo!” - napisał Balazs Orban.

CZYTAJ WIĘCEJ: Żałosne! Nowy infantylny wpis Tuska: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. Fala komentarzy. „Za dwa lata albo w celi, albo w Brukseli”

Ziobro na Węgrzech

We wtorek polska neo-prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze i zgodę na jego aresztowanie. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego wówczas funkcją; jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi przede wszystkim o sprawę defraudacji środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez MS, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.

W czwartek o spotkaniu z Ziobrą w Budapeszcie poinformował w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban. Po tej informacji pojawiły się spekulacje, że Ziobro może ubiegać się o azyl na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości zdementował te informacje w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ NEWS. Zbigniew Ziobro zaprzecza informacjom, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech

Do wpisu Tuska odniósł się doradca węgierskiego premiera Balazs Orban.

To szaleństwo! Donald Tusk chce teraz decydować, kto trafi do więzienia, a kto nie. Tyle z „rządów prawa”.

— napisał Balazs Orban.

Następnie wyjaśnił, że Ziobro w Budapeszcie był przy okazji projekcji filmu „Przejęcie” Marcina Tulickiego.

Filmu, który (…) demaskuje nadużycia Donalda Tuska i jego liberalnego rządu w zakresie praworządności w Polsce

— czytamy.

Następnie węgierski polityk zwraca uwagę na to, że zarzuty wobec Ziobry pojawiły się krótko po projekcji filmu.

Jest całkiem jasne, że obecny nakaz aresztowania jest powiązany z wypowiedziami Ziobry na Wegrzech. To właśnie oznacza tak zwane „rządy prawa” dla wspieranego przez Brukselę marionetkowego rządu Tuska

— napisał.

kk/X/wPolityce

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych