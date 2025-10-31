Jeden z ostatnich wpisów na platformie X premiera Donalda Tuska został zauważony w stolicy Węgier. Szef polskiego rządu nawiązując do spotkania byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobro z premierem Viktorem Orbanem napisał: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. Na ten wpis odpowiedział współpracownik węgierskiego polityka. „To szaleństwo!” - napisał Balazs Orban.
Ziobro na Węgrzech
We wtorek polska neo-prokuratura zwróciła się do Sejmu o uchylenie immunitetu Ziobrze i zgodę na jego aresztowanie. Śledczy podejrzewają, że były minister sprawiedliwości popełnił 26 przestępstw ściśle związanych z pełnioną przez niego wówczas funkcją; jeden z zarzutów dotyczy założenia i kierowania grupą przestępczą. Chodzi przede wszystkim o sprawę defraudacji środków tzw. Funduszu Sprawiedliwości zarządzanego przez MS, z którego środki miały trafiać do ofiar przestępstw.
W czwartek o spotkaniu z Ziobrą w Budapeszcie poinformował w mediach społecznościowych premier Węgier Viktor Orban. Po tej informacji pojawiły się spekulacje, że Ziobro może ubiegać się o azyl na Węgrzech. Były minister sprawiedliwości zdementował te informacje w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Do wpisu Tuska odniósł się doradca węgierskiego premiera Balazs Orban.
To szaleństwo! Donald Tusk chce teraz decydować, kto trafi do więzienia, a kto nie. Tyle z „rządów prawa”.
— napisał Balazs Orban.
Następnie wyjaśnił, że Ziobro w Budapeszcie był przy okazji projekcji filmu „Przejęcie” Marcina Tulickiego.
Filmu, który (…) demaskuje nadużycia Donalda Tuska i jego liberalnego rządu w zakresie praworządności w Polsce
— czytamy.
Następnie węgierski polityk zwraca uwagę na to, że zarzuty wobec Ziobry pojawiły się krótko po projekcji filmu.
Jest całkiem jasne, że obecny nakaz aresztowania jest powiązany z wypowiedziami Ziobry na Wegrzech. To właśnie oznacza tak zwane „rządy prawa” dla wspieranego przez Brukselę marionetkowego rządu Tuska
— napisał.
