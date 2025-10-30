Dziennikarz Radia Nowy Świat zadał Robertowi Telusowi serię pytań dotyczących jego gadżetu kampanijnego. W odpowiedzi były minister rolnictwa oraz poseł Prawa i Sprawiedliwości zapewnił, że zakup wspomnianych rzeczy odbył się zgodnie z prawem.
Klaudiusz Slezak, dziennikarz Radia Nowy Świat, udostępnił na portalu X zdjęcie musu owocowego, na którego opakowaniu widnieje wizerunek Roberta Telusa.
Tego typu musy były rozdawane podczas kampanii wyborczej. Widniał na nich wizerunek Roberta Telusa oraz hasło zachęcające do oddawania na niego głosu.
Dzień dobry @RobertTelus. Czy to zdjęcie przedstawia Pana prawdziwy gadżet kampanijny ? Kto był producentem musu? Czy musy zostały kupione czy podarowane przez producenta? Czy Pana sztab może pokazać faktury za ich zakup? Ile było sztuk?
– zapytał Klaudiusz Slezak.
Odpowiedź Roberta Telusa
Robert Telus odniósł się do sprawy gadżetów kampanijnych. Zapewnił, że do ich zakupu doszło zgodnie z prawem i transakcja została w pełni rozliczona.
Kupiłem, zapłaciłem i wszystko rozliczyłem zgodnie z prawem. Nie mam nic do ukrycia. Rozdawałem gadżety polskiej firmy – i to cały „problem”. Rozumiem, że niektóre media będą próbować z tego ukręcić aferę, choć fakturę mam i przekazałem osobiście dziennikarzom
– czytamy w jego wpisie.
Robert Telus skomentował też sprawę afery wokół sprzedaży działki, po której przebiegać miała kolej wysokich prędkości do Centralnego Portu Komunikacyjnego.
Ale wiemy dobrze, że prorządowym mediom nie chodzi o prawdę, tylko o stworzenie wrażenia, że CPK się nie da zrealizować. Otóż da się – tylko trzeba mieć wolę polityczną. Działka, o której teraz tyle się mówi, nie blokuje budowy portu lotniczego – leży 6 km od planowanego lotniska i – wbrew kłamstwom – może być odzyskana, bo w umowie zagwarantowano prawo odkupu. Panie Tusk, zamiast organizować medialne prowokacje, nagonki i szukać wymówek – weźcie się do roboty i zacznijcie budować CPK, nie okrojone na 31%, ale w pełnym wymiarze. Polacy nie zasługują na to, aby być przez Was oszukiwani
– napisał.
