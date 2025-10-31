KOMENTARZE

Żurek chwali się zwalczaniem przeciwników politycznych. Żenujące nagranie. "Pokazujemy dowody". Fala komentarzy

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: PAP/Paweł Supernak/X
autor: PAP/Paweł Supernak/X

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek stara się wciąż kreować swój wizerunek osoby twardo zwalczającej i rozliczającej polityków PiS-u. Teraz wrzucił do sieci nagranie o treści politycznej, w którym chwali się rozliczaniem m.in. Zbigniewa Ziobry. W materiale m.in. cytował rzekomy list Jarosława Kaczyńskiego do byłego ministra sprawiedliwości.

Minister sprawiedliwości pochwalił się w materiale wideo opublikowanym na platformie X, że neo-Prokuratura Krajowa, która prowadzi śledztwo dotyczące rzekomych nadużyć przy dotacjach z Funduszu Sprawiedliwości, w ostatnich dniach skierowała do sądów akty oskarżenia wobec polityków PiS, a także wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze.

W zeszłym tygodniu był Woś. W tym tygodniu pan Ziobro. Dzisiaj pan Matecki i cała grupa

— opowiadał Żurek.

Szef MS zaznaczył, że przedmiotem zarzutów są m.in. wystawianie fikcyjnych faktur, zawyżone rozliczenia, pozorne zatrudnienia oraz wypłaty za nieistniejące usługi, a także finansowanie działań o charakterze politycznym i medialnym z publicznych środków. Podkreślił też, że w jego ocenie dowody istnieją. Wniosek o uchylenie immunitetu liczy ponad 150 stron, obszerne są również akty oskarżenia. Żurek przypomniał też, że politycy i znajomi Ziobry określają sprawę jako atak polityczny.

Ale zobaczmy, co pisze prezes Kaczyński kilka lat temu do swojego kolegi, ministra Ziobry: „Zwracam się do Pana Ministra o natychmiastowe zakazanie kandydatom Solidarnej Polski korzystania z Funduszu Sprawiedliwości w trakcie kampanii wyborczej (…). W razie niezastosowania się do sformułowanego w piśmie zalecenia, pełna odpowiedzialność polityczna, a najprawdopodobniej także w innych wymiarach, będzie spoczywała na Panu”

— mówił Żurek, przywołując domniemany list prezesa PiS.

Minister ocenił, że Kaczyński wiedział, co przed laty robił minister Ziobro.

Wiemy, jaka to jest odpowiedzialność w innych wymiarach. Wiadomo, kodeks karny. My dzisiaj pokazujemy dowody

— mówił w nagraniu Żurek. Przypomniał także wypowiedź medialną ówczesnego szefa klubu PiS Ryszarda Terleckiego w tej sprawie.

W przedstawionym nagraniu Terlecki komentuje wykorzystanie przez koalicjanta PiS pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, którego celem jest m.in. pomoc ofiarom przestępstw, a także pomoc postpenitencjarna i od 2017 r. przeciwdziałanie przestępczości, na wspieranie Kół Gospodyń Wiejskich.

Trudno się spodziewać, że koła gospodyń będą się zajmować bezpieczeństwem kraju czy walką z przestępczością

— ocenił Terlecki.

Na koniec swojego materiału wideo Żurek przytoczył wypowiedź Ziobry.

Nie może być tak, że te białe kołnierzyki kradną miliardy i uchodzi im to płazem. (…) Musi być jakaś elementarna sprawiedliwość

— mówił Ziobro, co Żurek skomentował: „Zgadzam się z panem, panie Ziobro. Nie może tak być. Robimy swoje”.

Fala komentarzy

Nagranie Żurka spotkało się z krytyką wielu osób w sieci, chociaż przyznać należy, że ucieszyło zagorzałych zwolenników obecnej władzy.

Nikt się was dranie nie boi. Za to wy macie się czego bać

— napisał Dariusz Matecki, poseł PiS.

Winni jak widać też nie

— podkreślił Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”

No to wy się musicie bać cholernie…

— stwierdziła Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.

Zwłaszcza niewinni mordercy i inni przestępcy - wasz najtwardszy elektorat

— napisał Kamil Starczyk, publicysta.

Nie mamy już Prokuratora Generalnego, mamy tik-tokera. Gwarancje rzetelnego procesu i bezstronnego traktowania również są zachowane

— zaznaczył Wincenty Kasprzycki, użytkownik X.

CZYTAJ TAKŻE:

Żurek ściga Ziobrę. Burza w sieci! „To nie wymiar sprawiedliwości - to terror zemsty”. „Przebierańcy Tuska w prokuraturze”

Żałosne! Nowy infantylny wpis Tuska: „Albo w areszcie, albo w Budapeszcie”. Fala komentarzy. „Za dwa lata albo w celi, albo w Brukseli”

tkwl/PAP/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych