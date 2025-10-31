Ziobro zdradził, o czym rozmawiał w Budapeszcie z premierem Orbanem! "Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi"

Poseł PiS Zbigniew Ziobro w ostatnim czasie odwiedził Węgry, co wywołało wiele spekulacji w mediach, w kontekście niedawnego wniosku ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o uchylenie immunitetu i aresztowanie Zbigniewa Ziobry. Teraz do sprawy na platformie X odniósł się sam Zbigniew Ziobro.

Tydzień temu zapowiadałem, że na zaproszenie jadę do Budapesztu na premierę filmu „Przejęcie władzy” red. Tulickiego. Węgierskim przyjaciołom pokazaliśmy, czym naprawdę jest rząd Tuska - jak łamie prawo i konstytucję, jak nielegalnie przejął media publiczne, zmieniając je we własną tubę propagandową, i jak w kryminalny sposób podporządkował sobie prokuraturę oraz nadzór nad sądami, by wpływać na wyroki

— poinformował na platformie X Zbigniew Ziobro, który dziś w rozmowie z portalem wPolityce.pl zapewnił, iż nie złożył wniosku o azyl polityczny na Węgrzech.

Nieplanowane spotkanie z premierem Orbanem

W Budapeszcie zostałem zaproszony również na nieplanowane wcześniej spotkanie z premierem Viktorem Orbánem. Rozmawialiśmy o sprawach ogólnopolitycznych. Pogratulowałem mu obrony suwerenności i tożsamości Węgier. Zapewniłem, że władza Tuska zmierza ku końcowi i że Polska znów będzie suwerennym państwem

— podkreślił Ziobro.

tkwl/X

