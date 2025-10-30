Opinią publiczną wstrząsnęła decyzja sędziego Henryka Komisarskiego z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Sędzia ten z przyczyn de facto politycznych, czyli obecności przy wydawaniu wyroku w I instancji sędziego, którego nie uznaje obecna władza, nazywając go „neosędzią”, uchylił wyrok dożywocia za potrójne morderstwo w Puszczykowie. Sprawa wywołała ogromne emocje w sieci i fale krytyki pod adresem „kasty” i obecnie rządzących, wywołujących chaos w sądownictwie. Oburzenie społeczne okazało się tak duże, że tłumaczyć się ze sprawy postanowił Waldemar Żurek, starając się przerzucić winę na… prezydenta Karola Nawrockiego.
Sprawa potrójnego zabójstwa żony i dwóch córek przez Serhija T. w Puszczykowie w 2023 roku ma być ponownie rozpoznana przez sąd tylko dlatego, że sędziemu Henrykowi Komisarskiemu nie spodobało się to, iż przy wydawaniu wyroku w I instancji uczestniczył sędzia, którego powołał prezydent na wniosek nieuznawanej przez obecną władzę KRS. Taka skandaliczna decyzja została jednoznacznie krytycznie oceniona przez komentatorów w sieci. Powszechnie wiadomo, że obecna władza konsekwentnie podważa status części sędziów, nazywając ich pogardliwie neosędziami. Teraz jednak na konkretnej sprawie widać, do jakich dramatów mogą doprowadzić gierki przedstawicieli „kasty” i obecnego kierownictwa ministerstwa sprawiedliwości.
Fala oburzenia w sieci
Właśnie SA wysadza w kosmos wyrok ws. potrójnego morderstwa w Poznaniu - ze względu na niewłaściwą obsadę sądu. Sędzia Daniel Jurkiewicz, będący w składzie orzekającym, dostał rekomendację od nowej KRS. Sprawa będzie ponownie rozpatrzona
— alarmowała Agnieszka Gozdyra, dziennikarka Polsat News.
Sprawca pozostaje w areszcie. Decyzja sądu nie oznacza, że wychodzi na wolność. Ale zobaczcie - tak właśnie wygląda wymiar sprawiedliwości z udziałem neo-sędziów. Apeluję - nie wychodźcie na salę rozpraw. Tak, Panie Prezydencie, brakuje ustawy praworządnościowej. My ją mamy. Podpisze Pan?
— starał się bronić poprzez atak w reakcji na wpis dziennikarki Polsat News Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości, w absurdalny sposób próbując przerzucać winę z „kasty”, obecnego kierownictwa MS i samego sędziego, który podjął skandaliczną decyzję, na prezydenta.
Szantażują prezydenta Karola Nawrockiego wyrokami niezgodnymi z prawem. Przy okazji szczują sędziego SO w Poznaniu. Terroryści praworządnościowi
— stwierdziła Dagmara Pawełczyk-Woicka, przewodnicząca KRS.
Sędzia Henryk Komisarski z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu. Uchylił wyrok dożywocia Serhijowi T za potrójne zabójstwo: żony i dwóch córek w 2023. Powód? Sędzia pierwszej instancji został powołany przez prezydenta na wniosek KRS, która nie podoba sędziemu. W składzie orzekającym poza sędzia Komisarskim (sprawozdawcą) również Krzysztof Lewandowski, Izabela Pospieska, Marek Kordowiecki, Grzegorz Nowak. SKANDAL!
— napisała Dorota Kania, dziennikarka.
Nagłaśnianie postaci i czynów sędziów, którzy wydają skandaliczne orzeczenia, to dosyć nowa instytucja kontroli społecznej, wyrosła w ostatnich latach dzięki rozwojowi mediów społecznościowych. No i gra gitara - skoro system mamy kastowy, a organy powołane do nadzoru grają przeciw prawu i/lub poczuciu sprawiedliwości i zaufaniu do państwa, to wytwarzają się inne mechanizmy, które system obchodzą. I to jest prawdziwe społeczeństwo obywatelskie, a nie jakieś NGOsy zakładane i sponsorowane przez zagraniczne rządy
— podkreślił Marek Wróbel, prezes Fundacji Republikańskiej.
Dzisiejsze uchylenie przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu wyroku na mordercę (przyznał się do zabójstwa w śledztwie) dwóch dziewczynek i swojej żony ma jeszcze jeden tragiczny skutek. Red. Wojciech Czuchnowski ma rację - sprawca będzie przebywał w areszcie. Ale wskutek ponownego procesu ponownie będzie przesłuchiwany nastoletni syn kobiety, któremu ojczym kazał siedzieć w pokoju przez kilka dni, bo musiał trzymać zwłoki córek i żony w innym pokoju. A to jest zwyczajna i ludzka trauma dla tego młodego człowieka oraz tzw. powtórną wiktymizacja związana z ponownym procesem. I nie ma to nic wspólnego z poczuciem ludzkiej sprawiedliwości
— przedstawił na czym polega dramatyzm całej sytuacji mec. Bartosz Lewandowski.
To ten! Sędzia Henryk Komisarski z Sądu Apelacyjnego w Poznaniu uchylił wyrok dla Ukraińca Serhieja - mordercy żony i dwóch małych córeczek w Puszczykowie. Powód wg sędziego i Żurka: w składzie sądu zasiadał „neosędzia”
— zaznaczył Mr Edward Brzeziński, użytkownik X.
Jeszcze kilka wyroków, gdzie na podstawie abstrakcyjnej przesłanki zmusza się ofiary przestępstw do ponownego przeżycia procesu i powstanie masa krytyczna wystarczająca do sporych manifestacji pod ministerstwem Żurka
— oceniła kataryna, blogerka.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744513-burza-w-sieci-po-decyzji-sedziego-komisarskiego
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.