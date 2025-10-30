"Afera" z działką pod CPK? Prezes PiS: Umowa gwarantowała interesy państwa. Cała reszta to oszukańcza propaganda

Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Krynica Forum 2025 został zapytany o sprawę działki, której domagała się spółka CPK, a którą KOWR, za zgodą ministerstwa rolnictwa, pod koniec rządu PiS sprzedała wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński odpowiadając na pytanie dziennikarki o to, czy sprawa działki, która miałaby być dla spółki CPK, „katastrofą dla tego projektu”.

To była działka o niestrategicznym znaczeniu, a poza tym umowa całkowicie gwarantowała interesy państwa, tych którzy chcieli to wybudować

— stwierdził Jarosław Kaczyński.

Jarosław Kaczyński: Oszukańcza propaganda

Cała reszta to jest po prostu oszukańcza propaganda, taka obrzydliwa, ale charakterystyczna dla PO, bo to obrzydliwa partia

— dodał prezes PiS.

