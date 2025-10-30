„Pamiętajcie, kij ma dwa końce” - napisał w mediach społecznościowych poseł Jacek Ozdoba, komentując sprawę oskarżenia Zbigniewa Ziobry o udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do wpisu dołączył zdjęcie posła PSL Marka Sawickiego w towarzyskie zadowolonych z dotacji strażaków z OSP. „Idąc tokiem rozumowania obecnej ekipy rządzącej, wpisuje się to w działanie o charakterze zorganizowanej grupy przestępczej, realizowane „wspólnie i w porozumieniu” pomiędzy władzami Mazowsza a posłami z Polskiego Stronnictwa Ludowego” - napisał polityk PiS.
CZYTAJ TAKŻE: Wrzosek: „Ziobro założył i kierował grupą przestępczą”. Jej wpis wywołał oburzenie! „A to zdążył już zapaść wyrok?”; „Domniemanie niewinności?”
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze, a ponadto domaga się zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS. Prokuratura zarzuca Ziobrze popełnienie aż 26 przestępstw, a wśród nich znalazło się… kierowanie „kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą, która przez lata wykorzystywała środki z Funduszu Sprawiedliwości w celach politycznych i osobistych”.
Prokuratura przyznała, że w tej sprawie przesłuchiwani byli także druhowie Ochotniczych Straży Pożarnych, którym ze środków Funduszu Sprawiedliwości zostały zakupione wozy strażackie oraz inny sprzęt konieczny do ratowania ludzkiego życia.
Według prokuratorów Waldemara Żurka to mi.in. przekazywanie tego sprzętu miało dać korzyści osobiste i polityczne politykom Zjednoczonej Prawicy. Poseł Jacek Ozdoba przypomniał śledczym, że wobec tego nie wszystkim postawili zarzuty, ponieważ powinni zainteresować się politykami PSL-u.
W trakcie kampanii wyborczej, ale też na co dzień widać bardzo głęboką zależność pomiędzy włodarzami z PSL a posłem PSL, który przekazuje czeki zarówno dla Ochotniczych Straży Pożarnych, jak i Kół Gospodyń Wiejskich. I to w swoim okręgu
— napisał w mediach społecznościowych poseł Jacek Ozdoba z PiS.
Kij ma dwa końce
Politycy PiS wielokrotnie wskazywali, że nie można ścigać i karać posłów i ministrów za to, że starają się wywiązywać ze swych wyborczych obietnic, wpierać w sposób zgodny z prawem lokalne społeczności.
To wszystko dzieje się również w ściśle określonym czasie reżimu kampanii wyborczej (fotografia wykonana 3.10. 2023r.). Jeżeli uznać, że wszystkie środki przekazywane w tym okresie są elementem prowadzenia kampanii, to mamy do czynienia z przykładem, który idąc tokiem rozumowania obecnej ekipy rządzącej wpisuje się w działanie o charakterze zorganizowanej grupy przestępczej, realizowane „wspólnie i w porozumieniu” pomiędzy władzami Mazowsza, a posłami z Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Ja tak nie uważam. Nie uważam, że jest podstawa do zarzutów, do zatrzymania. Ale pamiętajcie kij ma dwa końce
— przypomina Jacek Ozdoba.
CZYTAJ TAKŻE:
— Dariusz Matecki wydał oświadczenie! „Nie popełniłem żadnego przestępstwa. To zemsta polityczna i próba uciszenia posła opozycji”
— Trwa polowanie na Mateckiego! Jest akt oskarżenia wobec 8 osób, w tym posła PiS ws. FS. „Zarzuty są polityczne i wyssane z palca”
koal/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744506-ozdoba-przypomnial-czeki-dla-osp-od-politykow-psl
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.