Żałosne! Nowy infantylny wpis Tuska: "Albo w areszcie, albo w Budapeszcie". Fala komentarzy. "Za dwa lata albo w celi, albo w Brukseli"

autor: PAP/Paweł Supernak/X
autor: PAP/Paweł Supernak/X

Poseł PiS Zbigniew Ziobro, którego aresztowania domaga się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, spotkał się dziś z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Najpewniej do tej sytuacji w swoim złośliwym wpisie odniósł się premier Donald Tusk. Jego komentarz wywołał falę krytyki w sieci.

Albo w areszcie, albo w Budapeszcie

— krótko napisał Donald Tusk, który jest znany z tego, że na platformie X zamieszcza głównie złośliwe wpisy wymierzone w przeciwników politycznych.

Burza w sieci

Wpis Donalda Tuska wywołał fale krytyki w sieci. Część komentujących uznała, że bardziej odnosi swój wpis do siebie samego.

A za dwa lata albo w celi, albo w Brukseli

— napisała Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.

Premier to już Twitterka tylko pod #SilniRazem prowadzi - wzbudzać emocje, dostarczać gównoburzy - prawdziwy shitposting. Tylko Polski w tym wszystkim szkoda

— stwierdził Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.

Miałem sen, sen o tym, że Premier 20 gospodarki świata, zajmuje się ważnymi sprawami, sen o tym że Premier 20 gospodarki świata, nie prowadzi profilu na X po grupę SilnychRazem, sen o tym, że Premier 20 gospodarki świata potrafi naród jednoczyć, a nie dzielić

— Jakub Rybak, użytkownik X.

Spełnione obietnice i bezpieczeństwo obywateli albo wojenki i igrzyska. A propos bezpieczeństwa: już nie „murem za polskim mundurem”?

— zapytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.

A za dwa lata - albo w Berlinie albo przy Putinie

— zaznaczył Darek, użytkownik X.

Albo o PiS, albo milczę

— ocenił postawę Tuska Daniel, użytkownik X.

Mówi pan o swoich planach urlopowych?

— zapytał Konrad Krajewski, członek Rady Krajowej Nowej Nadziei.

