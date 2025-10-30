Poseł PiS Zbigniew Ziobro, którego aresztowania domaga się minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, spotkał się dziś z premierem Węgier Viktorem Orbanem. Najpewniej do tej sytuacji w swoim złośliwym wpisie odniósł się premier Donald Tusk. Jego komentarz wywołał falę krytyki w sieci.
Albo w areszcie, albo w Budapeszcie
— krótko napisał Donald Tusk, który jest znany z tego, że na platformie X zamieszcza głównie złośliwe wpisy wymierzone w przeciwników politycznych.
Burza w sieci
Wpis Donalda Tuska wywołał fale krytyki w sieci. Część komentujących uznała, że bardziej odnosi swój wpis do siebie samego.
A za dwa lata albo w celi, albo w Brukseli
— napisała Magda Trzaskowska, użytkowniczka X.
Premier to już Twitterka tylko pod #SilniRazem prowadzi - wzbudzać emocje, dostarczać gównoburzy - prawdziwy shitposting. Tylko Polski w tym wszystkim szkoda
— stwierdził Adam Czarnecki, inicjator akcji „Stoimy dla CPK”.
Miałem sen, sen o tym, że Premier 20 gospodarki świata, zajmuje się ważnymi sprawami, sen o tym że Premier 20 gospodarki świata, nie prowadzi profilu na X po grupę SilnychRazem, sen o tym, że Premier 20 gospodarki świata potrafi naród jednoczyć, a nie dzielić
— Jakub Rybak, użytkownik X.
Spełnione obietnice i bezpieczeństwo obywateli albo wojenki i igrzyska. A propos bezpieczeństwa: już nie „murem za polskim mundurem”?
— zapytał Samuel Pereira, dziennikarz Telewizji wPolsce24.
A za dwa lata - albo w Berlinie albo przy Putinie
— zaznaczył Darek, użytkownik X.
Albo o PiS, albo milczę
— ocenił postawę Tuska Daniel, użytkownik X.
Mówi pan o swoich planach urlopowych?
— zapytał Konrad Krajewski, członek Rady Krajowej Nowej Nadziei.
