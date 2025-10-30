Poseł PiS Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. „Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy…” - zaznaczył premier Węgier we wpisie na platformie X.
Niedawno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nagle poinformował, że skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Domaga się też zatrzymania aresztowania polityka PiS, a prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie aż 26 przestępstw, w tym rzekomego kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.
Wizyta Ziobry na Węgrzech
Tymczasem Zbigniew Ziobro udał się z wizytą na Węgry. Pojawiły się spekulacje, że być może będzie się starał o azyl polityczny w tym kraju, podobnie jak wcześniej zrobił to inny polityk PiS Marcin Romanowski. Zbigniew Ziobro w rozmowie z portalem wPolityce.pl przeciął jednak te spekulacje.
Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju
— powiedział Ziobro w rozmowie z portalem wPolityce.pl.
Spotkanie z Viktorem Orbanem
Zbigniew Ziobro spotkał się na Węgrzech z premierem Węgier. Viktor Orban w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie ze spotkania z politykiem PiS i dodał do niego opis, z którego jasno wynika, jak krytycznie ocenia działania obecnych władz skierowane w byłego ministra sprawiedliwości.
Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę
— napisał na platformie X Viktor Orban.
Dziś spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy…
— dodał.
