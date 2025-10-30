Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier! Orban: Polski rząd prowadzi polityczną nagonkę na prawicę

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria/X
autor: Fratria/X

Poseł PiS Zbigniew Ziobro spotkał się w Budapeszcie z premierem Węgier Viktorem Orbanem. „Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy…” - zaznaczył premier Węgier we wpisie na platformie X.

Niedawno minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nagle poinformował, że skierował do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze. Domaga się też zatrzymania aresztowania polityka PiS, a prokuratura podejrzewa Ziobrę o popełnienie aż  26 przestępstw, w tym rzekomego kierowania zorganizowaną grupą przestępczą.

Wizyta Ziobry na Węgrzech

Tymczasem Zbigniew Ziobro udał się z wizytą na Węgry. Pojawiły się spekulacje, że być może będzie się starał o azyl polityczny w tym kraju, podobnie jak wcześniej zrobił to inny polityk PiS Marcin Romanowski. Zbigniew Ziobro w rozmowie z portalem wPolityce.pl przeciął jednak te spekulacje.

Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju

— powiedział Ziobro w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

Spotkanie z Viktorem Orbanem

Zbigniew Ziobro spotkał się na Węgrzech z premierem Węgier. Viktor Orban w mediach społecznościowych zamieścił zdjęcie ze spotkania z politykiem PiS i dodał do niego opis, z którego jasno wynika, jak krytycznie ocenia działania obecnych władz skierowane w byłego ministra sprawiedliwości.

Sprawiedliwość dla Polski! Polska prawica odniosła ogromne zwycięstwo w wyborach prezydenckich. Od tego czasu pro-brukselski rząd polski rozpoczął przeciwko niej polityczną nagonkę

— napisał na platformie X Viktor Orban.

Dziś spotkałem się w Budapeszcie z byłym ministrem sprawiedliwości Zbigniewem Ziobrą. Polski rząd próbuje doprowadzić do jego aresztowania. Wszystko to dzieje się w sercu Europy, podczas gdy Bruksela milczy. W absurdalnych czasach żyjemy…

— dodał.

CZYTAJ TAKŻE:

NASZ NEWS. Zbigniew Ziobro zaprzecza informacjom, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech

TYLKO U NAS. Michał Woś: Zbigniew Ziobro będzie walczył do końca. Wszystkich strażaków wezmą do tej grupy przestępczej?

Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze! Szef MS chce aresztowania byłego ministra. Opowieści o „grupie przestępczej”

tkwl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych