W jednej z restauracji w Dusznikach-Zdroju doszło do szarpaniny pomiędzy nowo wybraną burmistrz Urszulą Karpowicz, a radnym Jarosławem Kwolkiem. Powodem miała być kartka, którą radny wręczył pani burmistrz. Zagadką jest to, co na niej było napisane. Karpowicz twierdzi, że znajdowało się tam żądanie radnego, pozostawienia jego żony na stanowisku sekretarza. Z kolei radny przekonuje, że były to plany budżetowe gminy. Incydent zarejestrowały kamery monitoringu.
W minioną niedzielę w Dusznikach-Zdroju odbyły się wybory przedterminowe, które już w pierwszej turze wygrała Urszula Karpowicz - uzyskała ponad 61 proc. głosów. Wystartował w nich także polityk Platformy Obywatelskiej Jarosław Kwolek, który zajął trzecie miejsce. Według relacji nowej burmistrz radny Kwolek poprosił ją o spotkanie w cztery oczy w jednej z restauracji. To w czasie tego spotkania doszło do szarpaniny, której - jak twierdzi Karpowicz - przyczyną było kompromitujące żądanie pozostawienia na stanowisku sekretarza gminy jego żony.
Szanowni Państwo, Nie dam się zastraszyć!
W niedzielę, dzięki Waszym głosom, zostałam wybrana nowym burmistrzem Dusznik-Zdroju. Moich hasłem jest Wspólnota - tak zamierzam pracować i dlatego wysłałam do wszystkich radnych wiadomość z prośbą o spotkanie. Większość zareagowała pozytywnie, natomiast jedna osoba, mój konkurent w wyborach poprosił, by było to spotkanie w cztery oczy.
Na spotkaniu w lokalu, radny Jarosław Kwolek nie chciał rozmawiać o inwestycjach, o rozwoju Dusznik. Przyszedł by załatwić swoje interesy. Wyciągnął kartkę, którą mi przekazał. Odczytałam głośno treść - „Sekretarz gminy zostaje w urzędzie” - i schowałam ją do torebki. Wówczas radny zaatakował mnie, zaczął szarpać torebkę, w której była schowana kartka. Bardzo mu zależało na zabraniu tej kartki ponieważ sekretarzem gminy jest jego żona.
W mojej obronie stanął mój syn, który również był w lokalu. Ten moment widać na nagraniu monitoringu, który załączam do niniejszego oświadczenia. Radny Kwolek nie ustępował i doszło do jeszcze większej szamotaniny w wyniku której ucierpiał mój kręgosłup. Nie dam się zastraszyć! Nie takich metod oczekuję od radnych. Sprawę zgłoszę odpowiednim organom
— napisała na FB burmistrz Dusznik-Zdroju Urszula Karpowicz. Nagranie z monitoringu, które pokazuje całe zajście jest dostępne w sieci i przekazywane w wielu wpisach.
Wersja radnego Kwolka
Zgłoszenie sprawy odpowiednim organom zapowiedział także radny Jarosław Kwolek, który w rozmowie z portalem „24klodzko.pl” przedstawił własną wersję zdarzenia. Twierdzi, że na kartce, którą tak zaciekle chciał odzyskać były plany budżetowe.
Zostałem zaproszony jako radny przez panią elekt burmistrz na spotkanie w sprawie rozmów o współpracy w gminie. Umówiliśmy się na 19.00 w restauracji, skończyło próbą zabrania mi moich notatek, w których miałem ołówkiem wypisane rzeczy związane z wnioskami do budżetu na 2026 rok. Po prostu zostało mi to wyrwane, schowane do torby. Nie pozwoliłem sobie na to, próbowałem je odzyskać, wskazywałem, że neutralny monitoring nagrał całe zdarzenie. Podczas próby odbioru moich notatek otrzymałem prawy sierpowy w szczękę, co widać jeszcze na mojej brodzie. Jestem zdruzgotany tą sytuacją. Udaję się na spotkanie, żeby zawrzeć jakiś pakt koalicji, żebyśmy mogli spokojnie prowadzić sprawy dusznickie do przodu, a kończy się taką awanturą i jakąś próbą nagrywania mnie. To smutne, że taka osoba, z takim charakterem będzie rządziła naszym miastem. Zaufanie spadło do zera, trudno będzie współpracować – przynajmniej w moim przypadku ja nie widzę współpracy w przyszłości
— powiedział radny Jarosława Kwolek.
Jak poinformował mł. asp. Tobiasz Fąfara z KPP w Kłodzku rzeczywiście policja interweniowała w czasie kłótni, ale na razie nikt jeszcze nie złożył zawiadomienia
Do polanickiej jednostki wpłynęła interwencja, że pomiędzy tymi dwiema osobami doszło do utarczki słownej, każda ze stron przedstawiała swoją własną wersje wydarzeń, że to ta druga strona była prowokatorem tego zdarzenia, natomiast nie zostało złożone żadne zawiadomienie
— oświadczył w rozmowie z portalem „24klodzko.pl” Fąfara.
koal/24klodzko.pl/FB
https://wpolityce.pl/polityka/744500-awantura-w-dusznikach-zdroju-radny-szarpal-sie-z-burmistrz
