Spółka Dawtona oświadczyła, że nie jest stroną żadnej z transakcji dotyczących terenów opisywanych w mediach w kontekście budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego. Firma zapowiedziała w czwartkowym oświadczeniu, że dołoży wszelkich starań, aby w sposób rzetelny i transparentny wyjaśnić sprawę.
Jak podkreślono w oświadczeniu podpisanym przez prezesa spółki Pawła Wielgomasa, tereny, które zostały sprzedane przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) są własnością Piotra Wielgomasa – wiceprezesa i współwłaściciela Dawtony – który nabył je jako osoba prywatna, rolnik i dzierżawca terenów Zabłotni od 2008 roku.
Spółka Dawtona nie uczestniczyła w tych działaniach
— czytamy w oświadczeniu.
Uprawniona działalność?
Według spółki, zakup gruntów został zainicjowany w 2018 roku, gdy Piotr Wielgomas posiadał już prawo pierwokupu jako wieloletni dzierżawca. Firma zaznaczyła, że ziemie te służą wyłącznie działalności rolnej.
Nie kupujemy i nie sprzedajemy ziemi w celach zarobkowych. Uprawiamy ją, by uzyskiwać najlepsze warzywa i owoce
— przekazano.
Dawtona zapewniła, że jej działalność pozostaje w pełni zgodna z prawem i zasadami etyki biznesowej, a decyzje dotyczące nieruchomości byłych i obecnych członków zarządu były podejmowane zgodnie z obowiązującymi regulacjami.
Firma dodała, że sytuacja ta nie ma żadnego wpływu na bieżące funkcjonowanie spółki ani realizację planów produkcyjnych i sprzedażowych.
Niezmiennie koncentrujemy się na dostarczaniu produktów najwyższej jakości
— zaznaczył w oświadczeniu prezes Paweł Wielgomas.
Działka w Zabłotni
Wirtualna Polska napisała 27 października, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK. Według WP, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Ostatecznie transakcja sprzedaży opiewająca na 22,8 mln zł została zawarta 1 grudnia 2023 r., krótko przed oddaniem władzy przez PiS.
Piotr Wielgomas napisał dzień później w oświadczeniu, że KOWR może odkupić działkę w każdej chwili do grudnia 2028 r., bo takie prawo zostało zastrzeżone w umowie sprzedaży. Jednocześnie podkreślił, że w momencie nabycia działki nie miał świadomości, że nieruchomość w Zabłotni znajdzie się w planach inwestycyjnych CPK. Przypomniał, że w umowie jest też 15-letni zakaz zbywania nieruchomości i obowiązek osobistego prowadzenia tam działalności rolniczej. Zaznaczył, że każdy prowadzący produkcję rolną na gruntach dzierżawionych od KOWR i kto zamierza rozwijać działalność, chce nabyć dzierżawione nieruchomości na własność. Wielgomas był dzierżawcą działki od 2008 r.
Przedstawiciele CPK poinformowali 27 października, że już poprzedni zarząd bezskutecznie domagał się od KOWR przekazania działki. Od lipca 2025 r. prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez urzędników KOWR przy sprzedaży działki.
W co grają rządzący?
Pomimo komplikacji przedstawiciele CPK zapewniają, że inwestycja nie jest zagrożona, ponieważ w razie braku porozumienia działka zostanie przejęta administracyjnie za odszkodowaniem, co jednak spowoduje straty finansowe dla Skarbu Państwa. Podczas wczorajszej konferencji prasowej pełnomocnik rządu ds. CPK i wiceminister infrastruktury, Maciej Lasek, zapewniał, że obecnie KOWR prowadzi rozmowy z Piotrem Wielgomasem, właścicielem działki i wiceprezesem Dawtony.
Szef KOWR Henryk Smolarz zapowiedział wczoraj, że Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa wystąpi do Piotra Wielgomasa, o dobrowolny zwrot nieruchomości, powołując się na rychłe zmiany w przeznaczeniu terenu, które aktywują klauzulę odkupu zawartą w umowie.
Prezes CPK Filip Czernicki zaznaczył z kolei, że Skarb Państwa poniesie stratę finansową, jeśli działki nie da się odkupić po cenie, za jaką została sprzedana, gdyż nieruchomość, która mogła zostać przekazana spółce przez KOWR bezpłatnie, będzie musiała zostać wykupiona.
