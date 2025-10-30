TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Batalia sądowa Anny Michalskiej. Mariusz Kamiński: To symboliczna i podła zdrada rządu wobec swoich funkcjonariuszy

Sprawdź Mariusz Kamiński / autor: Telewizja wPolsce24
Pani kapitan Anna Michalska jest funkcjonariuszem państwa polskiego i jej państwo polskie musi bronić. To jest zdrada. To jest zdrada tego rządu wobec swoich funkcjonariuszy. Taka symboliczna, ale podła i nikczemna” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA w sprawie znieważenia byłej rzecznik Straży Granicznej przez aktora Piotra Zelta.

