„Pani kapitan Anna Michalska jest funkcjonariuszem państwa polskiego i jej państwo polskie musi bronić. To jest zdrada. To jest zdrada tego rządu wobec swoich funkcjonariuszy. Taka symboliczna, ale podła i nikczemna” - podkreślił na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA w sprawie znieważenia byłej rzecznik Straży Granicznej przez aktora Piotra Zelta.
CZYTAJ WIĘCEJ: NASZ NEWS. Zbigniew Ziobro zaprzecza informacjom, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech
Do sprawy byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry i tego, że rzekomo realizował zadania zorganizowanej grupy przestępczej nawiązał na antenie Telewizji wPolsce24 Mariusz Kamiński, europoseł PiS i były szef MSWiA.…
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744496-sprawa-michalskiej-kaminski-symboliczna-zdrada-tego-rzadu