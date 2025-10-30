Była wiceprezydent Krakowa Elżbieta K. i czterech urzędników pełniących funkcje kierownicze zostało oskarżonych przez Prokuraturę Regionalną w Krakowie o szereg nieprawidłowości. Zarzuty dotyczą m.in. przekroczenia uprawnień, ujawniania informacji i przekupstwa.
Skierowany dzisiaj do sądu akt oskarżenia dotyczy pięciu byłych urzędników - wiceprezydent Krakowa Elżbiety K., dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta Krakowa Sebastiana Ch., zastępcy dyrektora ds. dróg Zarządu Dróg Miasta Krakowa Janiny P., pełniącej obowiązki dyrektora planowania przestrzennego Urzędu Miasta Krakowa Bożeny K.-M. oraz dyrektora Wydziału Rozwoju UMK Rafała K. Do nieprawidłowości objętych śledztwem miało dochodzić od 6 sierpnia 2018 r. do 8 października 2019 r.
Była zastępca prezydenta Elżbieta K. nakłaniała podległych jej pracowników, funkcjonariuszy publicznych, do preferencyjnego traktowania tych podmiotów, które były reprezentowane przez spółkę Biuro Rozwoju Krakowa
— przekazał PAP rzecznik prasowy Prokuratury Regionalnej w Krakowie prok. Janusz Kowalski.
Jak wyjaśnił, zgodnie z ustaleniami, informacje uzyskiwane w związku z pełnionym stanowiskiem udostępniała spółce, a poprzez nierówne traktowanie podmiotów, które starałyby się o zawieranie kontraktów, działała zarówno na szkodę interesu publicznego, jak i prywatnego.
Preferencyjne traktowanie?
O preferencyjne traktowanie podmiotów reprezentowanych przez Biuro Rozwoju Krakowa, a także regularne udostępnianie nieuprawnionej osobie informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem czynności służbowych została oskarżona Janina P. Urzędniczka według prokuratury dostosowywała też treści wydawanych opinii i uzgodnień do oczekiwań tej spółki. Zarzuty dotyczące niedopełnienia obowiązków służbowych poprzez preferencyjne traktowanie i ujawniania dokumentacji usłyszała również Bożena K.-M. Obie zostały oskarżone o działanie na szkodę interesu publicznego i prywatnego.
Zarzuty względem Sebastiana Ch. - według informacji prokuratury - dotyczą udzielenia korzyści majątkowej i osobistej Rafałowi K. Chodziło o zapewnienie o zatrudnieniu w przyszłości na stanowisku dyrektora. Rafała K. oskarżono o przyjęcie tej propozycji.
Podejrzani na etapie śledztwa nie przyznali się winy. Elżbiecie K., Janinie P. i Bożenie K.-M. grożą kary do 10 lat, a Sebastianowi Ch. i Rafałowi K. do 8 lat pozbawienia wolności.
CZYTAJ TEŻ:
— Były członek PO i były wiceprezydent Krakowa trafił do więzienia! Ma odbyć karę trzech lat pozbawienia wolności za korupcję
— Afera w Małopolsce. CBA zatrzymało 10 osób w śledztwie korupcyjnym, a cztery z nich są już w areszcie. W tle fikcyjne faktury i przekupstwa
— Były poseł Platformy Obywatelskiej skazany! Krakowscy samorządowcy usłyszeli wyroki za korupcję i niegospodarność
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744494-afera-w-krakowie-jest-akt-oskarzenia-przeciwko-urzednikom
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.