”Powiem szczerze i bez patosu, że obywatele polscy są Polakami i chcą Polski, a tymczasem Donald Tusk robi wszystko, żeby to marzenie pokoleń unicestwić” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował przedwczoraj, że złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, chce też jego zatrzymania i aresztowania w związku z zarzucanymi byłemu szefowi MS 26 przestępstwami, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Widać, że teatralny atak na Zbigniewa Ziobrę bardzo spodobał się premierowi Donaldowi Tuskowi, który postanowił wrzucić infantylne nagrania na platformę X, przez które zapewne chciał pochwalić swojego ministra.
