TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jakubiak: Moja teza jest taka, że Donald Tusk stracił troszeczkę panowanie nad własnym rozumem i prowadzą go emocje

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Marek Jakubiak w telewizji wPolsce24: Tusk stracił panowanie nad własnym rozumem / autor: wPolsce24
Marek Jakubiak w telewizji wPolsce24: Tusk stracił panowanie nad własnym rozumem / autor: wPolsce24

”Powiem szczerze i bez patosu, że obywatele polscy są Polakami i chcą Polski, a tymczasem Donald Tusk robi wszystko, żeby to marzenie pokoleń unicestwić” - ocenił na antenie Telewizji wPolsce24 Marek Jakubiak, poseł koła Wolni Republikanie.

Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek poinformował przedwczoraj, że złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, chce też jego zatrzymania i aresztowania w związku z zarzucanymi byłemu szefowi MS 26 przestępstwami, w tym kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Widać, że teatralny atak na Zbigniewa Ziobrę bardzo spodobał się premierowi Donaldowi Tuskowi, który postanowił wrzucić infantylne nagrania na platformę X, przez które zapewne chciał pochwalić swojego ministra.

CZYTAJ WIĘCEJ: Infantylne! Tusk chwali się, że je zupę. „Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser”. Fala komentarzy. „Żenujący post”

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych