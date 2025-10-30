TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Jacek Sasin: W czasach komunistycznych było więcej swobody w sądownictwie, niż dzisiaj Żurek chce wprowadzić

Sądy mają się naradzać z ministrem sprawiedliwości, jaki wyrok, na kogo wydać. To jest model, który on chce w Polsce prowadzić. Jest on nam znany z czasów komunistycznych. Czasami mam wrażenie, że w czasach komunistycznych było więcej swobody w sądownictwie, niż dzisiaj Żurek chce wprowadzić” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Sasin poseł PiS, były wicepremier i minister aktywów państwowych.

Jacek Sasin skomentował m.in. sprawę haniebnego znieważenia przez Piotra Zelta byłej rzecznik Straży Granicznej kpt. Anny Michalskiej oraz fakt, że państwo polskie dezerteruje w tej kwestii.

