„Sądy mają się naradzać z ministrem sprawiedliwości, jaki wyrok, na kogo wydać. To jest model, który on chce w Polsce prowadzić. Jest on nam znany z czasów komunistycznych. Czasami mam wrażenie, że w czasach komunistycznych było więcej swobody w sądownictwie, niż dzisiaj Żurek chce wprowadzić” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Jacek Sasin poseł PiS, były wicepremier i minister aktywów państwowych.
CZYTAJ TEŻ: Piotr Zelt jednak nie odpowie za znieważenie kpt. Anny Michalskiej? Szokujące ustalenia wPolsce24! W tle decyzja ministra Żurka
Jacek Sasin skomentował m.in. sprawę haniebnego znieważenia przez Piotra Zelta byłej rzecznik Straży Granicznej kpt. Anny Michalskiej oraz fakt, że państwo polskie dezerteruje w tej kwestii. …
