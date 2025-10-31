Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji ostro skrytykowała projekt nowej ustawy medialnej, który przygotowała minister kultury Marta Cienkowska. „KRRiT nie została uwzględniona w pracach nad dokumentem, który – zgodnie z konstytucją i ustawą o radiofonii i telewizji – powinien być konsultowany przez KRRiT” - czytamy w wydanym komunikacie. Jednocześnie przypomniano minister Cienkowskiej, że Rada wielokrotnie apelowała o zakończenie procesu fikcyjnej likwidacji PAP, Polskiego Radia i TVP.
W wydanym komunikacie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji wyraziła swoje zaniepokojenie projektem nowej ustawy medialnej, który pokazał resort kultury. Minister Marta Cienkowska zapowiedziała likwidację Rady Mediów Narodowych, której kompetencje ma przejąć KRRiT. Z kolei Rada ma być złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat, gdzie co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu. MKiDN chce wprowadzić jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływanych na pięć lat przez KRRiT na wniosek komisji konkursowej i likwidację abonamentu.
Pozory zamiast konkretów - komentarz Przewodniczącej KRRiT dr Agnieszki Glapiak do zapowiedzi MKiDN.
Zapowiadane zmiany sprawiają wrażenie działań o charakterze pozornym. Ustawa medialna powinna kompleksowo porządkować cały obszar funkcjonowania mediów publicznych i prywatnych, obejmując zagadnienia wynikające również z ustawy o opłatach abonamentowych, ustawy – Prawo prasowe czy ustawy o radiofonii i telewizji
— czytamy we wpisie KRRiT w mediach społecznościowych.
KRRiT jest konstytucyjnym organem państwa, który ma stać na straży wolności słowa, prawa do informacji oraz pluralizmu mediów.
Zapowiadane zmiany mają pozorny charakter
Jedną z pierwszych decyzji rządu Donalda Tuska było bezprawne siłowe wejście i zablokowanie mediów publicznych w grudniu 2023 r. Promotorem tych działań był ówczesny minister kultury Bartłomiej Sienkiewicz, który w kolejnych miesiącach dokonał bez zgody ustawowych organów zmian w zarządach, a później postawił PAP, Polskie Radio i TVP w stan likwidacji. Proces likwidacji miał się zakończyć w grudniu tego roku, ale się nie zakończy, bo jak stwierdziła nowa szefowa resortu Marta Cienkowska, wpierw trzeba uchwalić nową ustawę medialną. Jej projekt budzi głęboki sprzeciw Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Trudno odnieść się merytorycznie do projektu nowej ustawy medialnej, skoro jego treść nie została w żaden sposób przedstawiona opinii publicznej ani przekazana do konsultacji. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji nie została uwzględniona w pracach nad dokumentem, który – zgodnie z konstytucją i ustawą o radiofonii i telewizji – powinien być konsultowany przez KRRi
— zauważa w wydanym komunikacie KRRiT i nie zgadza się z twierdzeniami minister o upolitycznieniu Rady.
Przypominamy, że Krajowa Rada jest niezależnym organem konstytucyjnym, wybieranym przez Sejm, Senat i Prezydenta RP. Członkowie KRRiT nie są politykami, nie należą do partii politycznych i nie posiadają legitymacji partyjnych. To eksperci z wieloletnim doświadczeniem w dziennikarstwie i mediach, których zadaniem jest zapewnienie pluralizmu rynku medialnego
— przypomina Cienkowskiej KRRIT. Rada obawia się, że plany likwidacji abonamentu są niekonkretne. Największy niepokój Rady budzi jednak to, w jaki sposób koalicja rządząca chce ukształtować nowe władze spółek medialnych, które dziś są postawione w stan likwidacji.
Z niepokojem przyjmujemy informację o utrzymaniu likwidacji spółek publicznej radiofonii i telewizji. Taki stan rzeczy prowadzi do trwałego chaosu organizacyjnego, w którym tracą przede wszystkim pracownicy i odbiorcy. KRRiT wielokrotnie apelowała o zakończenie procesu likwidacji, wskazując, że obecny stan szkodzi pozycji i przyszłości mediów publicznych. Potwierdzają to liczne stanowiska organizacji pracowniczych i związkowych. Dobitnym przykładem może być ostatni list otwarty 564 pracowników z 12 regionalnych rozgłośni publicznych do premiera Donalda Tuska o cofnięcie stanu likwidacji. W piśmie pracownicy podkreślili, że „w wyniku likwidacji staliśmy się obywatelami drugiej kategorii”
— ocenia KRRiT i dodaje, że przedstawione zmiany mają charakter pozorny.
