„Zarzuty prokuratury wobec Dariusza Mateckiego (PiS) to kolejny akt represji rządu Donalda Tuska” - ocenił w rozmowie z PAP wicerzecznik PiS Mateusz Kurzejewski. Zdaniem rzecznika partii Rafała Bochenka, to motywowana politycznie próba zniszczenia posła demaskującego nadużycia władzy.
Neo-Prokuratura Krajowa skierowała do sądu akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym posła Mateckiego, w śledztwie dotyczącym Funduszu Sprawiedliwości. Jak przekazał rzecznik PK Przemysław Nowak, prokuratura oskarża polityka o popełnienie łącznie sześciu przestępstw. Poseł został oskarżony m.in. o współdziałanie z dyrektorami Lasów Państwowych „przy fikcyjnym i pozornym zatrudnieniu jego osoby w okresie od czerwca 2020 r. do października 2023 r. w Centrum Informacyjnym Lasów Państwowych”. Zarzutom tym kategorycznie zaprzecza poseł Matecki i wskazuje na dokumenty, które są dowodem na wykonywane dla Lasów Państwowych prace oraz ich efekty. Zapowiedział, że w najbliższych dniach upubliczni dowody swojej niewinności.
Poseł Mateusz Kurzejewski oświadczył, że zarzuty prokuratury to „kolejny akt represji rządu Donalda Tuska”. Ocenił, że przyspieszenie z rozliczeniami i stawianie „wyssanych z palca zarzutów” to próba odwrócenia uwagi od „fatalnych ocen badań opinii publicznej, np. w sprawie efektów swojej pracy czy tempa realizacji obietnic wyborczych”.
Dariusz Matecki już podczas swojego wystąpienia sejmowego obnażył absurdalność stawianych mu zarzutów i rozłożył argumentację nielegalnej prokuratury na łopatki
— podkreślił, odnosząc się do marcowego wystąpienia Mateckiego podczas posiedzenia sejmowej komisji regulaminowej ws. uchylenia mu immunitetu.
Zdaniem Kurzejewskiego, Matecki będzie miał okazję, by kolejny raz „obnażyć hipokryzję i nielegalny charakter działań tej władzy”.
„Chcą zniszczyć młodego, aktywnego i pracowitego posła”
Z kolei rzecznik partii Rafał Bochenek w rozmowie z PAP ocenił, że działania władzy i prokuratury to „motywowane politycznie niszczenie ludzi”. W jego ocenie, „bez jakichkolwiek podstaw, w sposób gangsterski anihilują tych wszystkich, którzy walczą ze złem koalicji 13 grudnia”.
Dzisiaj chcą zniszczyć młodego, aktywnego i pracowitego posła Dariusza Mateckiego, bo skutecznie demaskuje absurdy i nadużycia tej władzy. Wykorzystują do tego pseudoprokuratorów zaangażowanych politycznie, którzy uczestniczyli w partyjnych inicjatywach Tuska
— powiedział Bochenek.
Areszt
W początkach marca br. – po zrzeczeniu się immunitetu przez Mateckiego i zgodzie Sejmu na jego zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie – poseł usłyszał sześć zarzutów, a Sąd Rejonowy Warszawa-Mokotów zastosował wobec niego areszt. Polityk opuścił areszt pod koniec kwietnia tego roku za poręczeniem w wysokości 500 tys. zł.
Zdaniem Mateckiego powodem zatrzymania i aresztowania jest zemsta polityczna za „te wszystkie rzeczy, które robił jako nie tylko poseł, ale wcześniej jako radny, jako prezes Fundacji Ośrodek Monitorowania Antypolonizmu”.
koal/PAP
