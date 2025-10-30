Skoligacona z rządem fundacyjka wpisała sobie moje nazwisko w fantomowy projekt do wyciągnięcia kasy” - napisał na Instagramie pisarz Jakub Żulczyk. Nazwisko autora m.in. „Ślepnąc od świateł”, a także dziennikarki Renaty Grochal pojawiło się we wniosku Fundacji Otwarty Dialog o dotację na tzw. „Czwartki Literackie”. Według Wirtualnej Polski… nikt z wymienionej dwójki o tym nie wie. Dodajmy, że do wniosku wpisano osoby, które nawet nie są pisarzami, a np. antypisowskimi „aktywistami”.
Jakub Żulczyk i Renata Grochal - pisarz i dziennikarka „Newsweeka”, a ostatnim czasie jedna z gwiazd mediów publicznych po ich przejęciu przez obecne władze. Co ich łączy (oprócz tego, że raczej nie pałają sympatią do PiS?). To ich nazwiska wpisała do wniosku o dotację Fundacja Otwarty Dialog. Chodzi o konkurs „Senat–Polonia 2025” i wydarzenie o nazwie „Londyńskie Czwartki Literackie”, w ramach którego FOD miała organizować spotkania dla brytyjskiej Polonii z polskimi pisarzami. Jak opisuje Wirtualna Polska, autorzy, których nazwiska pojawiły się we wniosku, nic o tym nie wiedzieli. Były za to spotkania z Aleksandrą Sarną, koleżanką Jana Pińskiego, która promowała swoje książki „Alfons” i „Debil”.
„Zawsze się można zasłonić”
Na Instagramie do publikacji Wirtualnej Polski odniósł się Jakub Żulczyk.
Potwierdzam, nic o tym nie wiedziałem. Skoligacona z rządem fundacyjka wpisała sobie moje nazwisko w fantomowy projekt do wyciągnięcia kasy. Zawsze się można zasłonić „jeb4ćpisizmem” i „ratowaniem Polski”. Żeby Wam się odbiło starą kapustą
— napisał.
Jakub Żulczyk brutalnie szczerze mówi co myśli o Fundacji Otwarty Dialog, która dostała dotację na Londyńskie Czwartki Literackie i organizuje je bez udziału literatów. Małgorzata Kidawa-Błońska wszczęła kontrolę po naszym tekście. A Fundacja Otwarty Dialog dostała kolejne trudne pytania. Liczę że tym razem odpowiedzą
— podkreślił Szymon Jadczak, dziennikarz WP., zamieszczając na X odpowiedź pisarza.
aja/Wp.pl, X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744480-czwartki-literackiezulczyk-ostro-o-otwartym-dialogu
