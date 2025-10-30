PEŁNA TREŚĆ

Dariusz Matecki wydał oświadczenie! "Nie popełniłem żadnego przestępstwa. To zemsta polityczna i próba uciszenia posła opozycji"

Sprawdź Poseł PiS Dariusz Matecki wystosował oświadczenie po tym, gdy neo-Prokuratura Krajowa skierowała wobec niego akt oskarżenia dot. śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. / autor: wPolsce24/X
Poseł PiS Dariusz Matecki wystosował oświadczenie po tym, gdy neo-Prokuratura Krajowa skierowała wobec niego akt oskarżenia dot. śledztwa ws. Funduszu Sprawiedliwości. „Zarzuty prokuratury są wyssane z palca, całkowicie bezpodstawne i motywowane politycznie. Odnosiłem się do nich już podczas komisji sejmowej – wtedy punkt po punkcie obaliłem całą narrację prokuratury. Dziś mogę publikować dowody i będę to robił” - podkreślił Dariusz Matecki.

Neo-Prokuratura Krajowa skierowała akt oskarżenia wobec ośmiu osób, w tym posła PiS Dariusza Mateckiego, w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości.

Jak przekazał rzecznik neo-PK Przemysław Nowak, prokuratura oskarża polityka o popełnienie łącznie sześciu przestępstw. Poseł w rozmowie z PAP powiedział, że zarzuty prokuratury są polityczne i „wyssane z palca”.

CZYTAJ WIĘCEJ: Trwa polowanie na Mateckiego! Jest akt oskarżenia wobec 8 osób, w tym posła PiS ws. FS. „Zarzuty są polityczne i wyssane z palca”

Oświadczenie Mateckiego

Poseł Dariusz Matecki opublikował w mediach społecznościowych oficjalne oświadczenie w tej sprawie.

Zarzuty prokuratury są wyssane z palca, całkowicie bezpodstawne i motywowane politycznie. Odnosiłem się do nich już podczas komisji sejmowej – wtedy punkt po punkcie obaliłem całą narrację prokuratury. Dziś mogę publikować dowody i będę to robił. Złożyliśmy wnioski o uzupełnienie śledztwa, bo nie przesłuchano nawet świadków, których sama prokuratura uznaje za kluczowych

— napisał.

Prokurator w piśmie powoływał się między innymi na protokoły przesłuchań Marcina Romanowskiego, których nie ma w aktach sprawy – to kompromitacja postępowania. Nigdy nie decydowałem o przyznawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nigdy nie byłem beneficjentem Funduszu Sprawiedliwości. Pomagałem w pracy organizacjom, które realizowały zadania publiczne – w pełni zgodnie z prawem. Wszystkie te projekty zostały zrealizowane i rozliczone co do złotówki. W Lasach Państwowych przez trzy lata wykonywałem realną pracę – istnieją setki dowodów potwierdzających tę aktywność – raporty, harmonogramy, korespondencja mailowa, materiały wideo, relacje medialne i setki zdjęć z wydarzeń, w których uczestniczyłem. Próba przedstawiania tego jako „fikcyjnego zatrudnienia” to celowa manipulacja

— dodał.

Gdy tylko wpłynie potwierdzenie aktu oskarżenia, będę sukcesywnie ujawniał fakty i dowody, pokazujące jak absurdalne są te zarzuty. Nie popełniłem żadnego przestępstwa. To zemsta polityczna i próba uciszenia posła opozycji. Władza Tuska sięga po bezprawie i będzie z tego rozliczona. To jest środowisko, które rozkradło pieniądze Polaków z KPO na jachty, solaria, kluby swingersów i umorzyło sprawy Nowaka, Giertycha, czy Grodzkiego

— podkreślił poseł PiS.

maz/wPolityce.pl/X

