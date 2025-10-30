„Każdy kandydat i kandydatka, która będzie wybierana do zarządów, rad nadzorczych i programowych mediów publicznych, a także KRRiT musi spełniać wymogi apolityczności oraz eksperckości” - zapowiedziała minister kultury Marta Cienkowska, przedstawiając dzisiaj projekt nowej ustawy medialnej. Cienkowska potwierdziła, że w projekcie nowej ustawy medialnej zapisana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych, której kompetencje trafić mają do Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji.
Szefowa resortu kultury podkreślała, że priorytetem w proponowanych rozwiązaniach jest niezależność władz mediów publicznych.
Potrzebujemy transparentnych konkursów, które będą oparte o kryteria kompetencji. Każdy kandydat i kandydatka, która będzie wybierana do ciał związanych z mediami publicznymi, musi przede wszystkim spełniać wymogi apolityczności oraz eksperckości
— podkreśliła.
Apolityczność - wyjaśniła Cienkowska - to „brak przynależności do partii politycznej przez pięć lat wstecz od momentu kandydowania, brak pełnienia funkcji w partii politycznej, a także kandydowania w wyborach powszechnych przez przynajmniej 10 lat”. Natomiast eksperckość to „wyróżnianie się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu kultury i mediów, co najmniej pięcioletnie doświadczenie w zakresie tworzenia lub stosowania prawa dotyczącego mediów lub kultury, pracy w podmiocie będącym dostawcą usługi medialnej lub wydawcą prasy”.
Te wymogi będą dotyczyć wszystkich kandydatów, czy chodzi o zarządy spółek, czy rady programowe, rady nadzorcze, czy Krajową Radę Radiofonii i Telewizji. Każdy z tych procesów będzie w pełni jawny
— zapowiedziała.
Minister kultury mówiła także o zarządach spółek medialnych, zaznaczając, że planowany jest jednoosobowy zarząd, powoływany na pięć lat przez apolityczną Krajową Radę Radiofonii i Telewizji na wniosek komisji konkursowej.
Plan likwidacji Rady Mediów Narodowych
Minister Marta Cienkowska potwierdziła, że w projekcie nowej ustawy medialnej zapisana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych. Jak wyjaśniła, kompetencje organu przejmie Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji.
Projektowane przepisy zakładają, że KRRiT będzie złożona z dziewięciu członków powoływanych na sześć lat i – zgodnie z zasadą rotacyjności – co dwa lata następować będzie wymiana jednej trzeciej składu.
Czterech członków będzie wybierać Sejm, dwóch – Senat, a trzech – prezydent. Wymogami dodatkowymi będzie poparcie branżowych organizacji pozarządowych. Każdy z tych kandydatów będzie podlegał publicznemu wysłuchaniu z udziałem przedstawicieli organizacji pozarządowych, związków zawodowych oraz organizacji pracodawców
— powiedziała Cienkowska.
Dodała, że uchwały Sejmu i Senatu świadczące o wyborze kandydatów będą wymagały pełnego uzasadnienia.
Szefowa MKiDN poinformowała, że proponowane są jednoosobowe zarządy spółek medialnych, powoływane na pięć lat przez apolityczną KRRiT na wniosek komisji konkursowej.
Każdy z kandydatów będzie musiał przedstawić projekt ramowej koncepcji funkcjonowania jednostki publicznej radiofonii i telewizji, a także rekomendacje organizacji pozarządowych
— wyjaśniła.
Cienkowska podkreśliła, że planowana jest likwidacja Rady Mediów Narodowych.
Jej obowiązki przejmie KRRiT
— wyjaśniła.
Na pytanie, czy po wejściu w życie ustawy kadencja obecnej KRRiT ulegnie wygaśnięciu, minister odpowiedziała, że „nie wyobraża sobie innego scenariusza”.
Pieniądze i koniec abonamentu
2,5 mld zł stabilnego finansowania mediów publicznych z budżetu, uzupełnionego o waloryzację i inflację oraz zniesienie abonamentu rtv
— zapowiedziała minister kultury Marta Cienkowska.
Cienkowska zapowiedziała też przeznaczenie 2,5 mld zł z budżetu na finansowanie mediów publicznych. Nazwała to konkretnym i „stabilnym finansowaniem”, które będzie uzupełnione o waloryzację i inflację. To kwota, którą Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego wypracowało po audycie TVP, po rozmowach z Ministerstwem Finansów, „w trosce o budżet państwa” oraz po wewnętrznych rozmowach dotyczących koniecznych zmian w karcie powinności.
Cienkowska zapowiedziała także likwidację abonamentu radiowo-telewizyjnego, ponieważ, jak podkreśliła, jest on „absolutnie nieskuteczny”, nie zapewnia stabilnego finansowania mediów publicznych, a także jest „archaicznym tworem” i „bardzo słabo ściągalną opłatą”.
Cofnięcie likwidacji mediów publicznych
Nie cofniemy likwidacji mediów publicznych teraz, to jest jasna deklaracja
— powiedziała minister Marta Cienkowska.
Zaznaczyła, że tylko ustawa medialna może zmienić sytuację publicznych mediów w Polsce.
Cienkowska pytana podczas konferencji prasowej o to, kiedy nastąpi zniesienie likwidacji mediów publicznych, powiedziała, że „zostanie ona zakończona w momencie, kiedy nowa ustawa wyjdzie w życie”.
Wtedy, kiedy będziemy mogli wprowadzić zmiany, media publiczne będą całkowicie odpolitycznione, będą miały nowe zasady funkcjonowania, będziemy mieć nowe zarządy, nowy budżet, stabilne finansowanie
— podkreśliła.
Cienkowska zaznaczyła, że jasno deklaruje, że cofnięcie likwidacji mediów publicznych nie nastąpi teraz.
Chcemy wprowadzić nowe standardy i tylko ustawą (…) jesteśmy w stanie zmienić sytuację mediów publicznych w Polsce
— powiedziała.
