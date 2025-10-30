Przewodnicząca Krajowej Rady Sadownictwa Dagmara Pawełczyk-Woicka jest zaniepokojona postępującą w wymiarze sprawiedliwości segregacją sędziów, na której ucierpią wszyscy obywatele. Podważanie statusu sędziów powołanych po 2017 r. skutkuje niebezpiecznymi precedensami uchylania orzeczeń. „Słyszę, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok dożywocia za potrójne zabójstwo w Puszczykowie (zabójstwo żony i dwóch córek przez Serhija T. w 2023 r.)., bo sędzia pierwszej instancji został powołany przez Prezydenta na wniosek ‘tej KRS’” - napisała w mediach społecznościowych sędzia Pawełczyk-Woicka.
Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nie uznaje legalnie powołanych po 2017 r. sędziów i zaprzysiężonych przez prezydenta RP, których określa mianem neo-sędziów. Nie tylko wezwał ich do zaprzestania orzekania, ale także straszy tym, że będą musieli płacić odszkodowania, jeśli ich wyroki zostaną podważone, co narazi Skarb Państwa straty. Żurek chce powtórzenia konkursów na stanowiska sędziowskie obsadzone w procedurze z udziałem Krajowej Rady Sądownictwa w kształcie po 2017 r. oraz przeprowadzenia segregacji sędziów.
„Podoba się wam wyrok SA w Poznaniu?”
Jest już wiele wyroków sędziów powołanych po 2018 r., które bezprawnie zakwestionowali inni sędziowie. Jeden z nich zapadł niedawno, o czym informuje szefowa KRS, także kwestionowana przez ministra Żurka.
Słyszę, że Sąd Apelacyjny w Poznaniu uchylił wyrok dożywocia za potrójne zabójstwo w Puszczykowie (zabójstwo żony i dwóch córek przez Serhija T. w 2023 r.)., bo sędzia pierwszej instancji został powołany przez Prezydenta na wniosek „tej” KRS i podpisał też poparcie dla jej członka. Ten sędzia dostawał też wytyki służbowe za samo orzekanie (quasi-kary dyscyplinarne). Podoba się wam wyrok SA w Poznaniu? Karol Nawrocki, KPRP, Zbigniew Bogucki?
— napisała w mediach społecznościowych sędzia Dagmara Pawełczyk-Woicka.
Prezydencka kancelaria bardzo źle ocenia działania obecnego szefa resortu sprawiedliwości nazywając je bezprawiem i mając nadzieję, że zaprzestanie on naruszeń prawa.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Bogucki: Minister Żurek nie jest ministrem sprawiedliwości, a niesprawiedliwości. Próbuje zdewastować polski ustrój
Pod rządami Tuska i Żurka nie mamy już wymiaru sprawiedliwości
Na kwestionowanie legalnie uchwalonych przepisów z 2017 r. dotyczących sędziów sądów powszechnych nie zgadza się były szef resortu sprawiedliwości. Zbigniew Ziobro w ostrym wpisie odniósł się do decyzji poznańskiego sądu apelacyjnego, który odesłał sprawę o potrójne morderstwo do ponownego rozpatrzenia.
Dla obrony swoich przywilejów nadzwyczajna kasta jest dziś gotowa na wszystko - nawet na pobłażanie mordercom. By przypodobać się Tuskowi, wykonają każdą podłość, złamią każde prawo, podadzą dłoń nikczemnym mordercom, depcząc ból ich ofiar. A bez wahania wtrącą do lochu niewinnych. Pod rządami Tuska i Żurka nie mamy już wymiaru sprawiedliwości - mamy bezmiar bezprawia, nieuczciwości i cynizmu
— napisał w mediach społecznościowych były minister sprawiedliwości poseł Zbigniew Ziobro z PiS.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744471-sad-uchylil-wyrok-ws-potrojnego-zabojstwa-szokujacy-powod
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.