W prezentacji dotyczącej założeń nowej ustawy medialnej, jaką przedstawiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, znalazły się kuriozalne (choć być może zupełnie prawdomówne!) twierdzenia, że finansowanie mediów publicznych jest uzależnione od politycznych decyzji! „No niestety, nikt w ministerstwie nie przeczytał prezentacji przed jej wygłoszeniem przez minister Cienkowską, więc zaprezentowano, że media publiczne będą uzależnione od politycznych decyzji, a nie niezależne” - zauważył na platformie X Patryk Słowik.
Odnośnie tematu „Stabilne finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa”, MKiDN przedstawiło oryginalne treści podczas swojej prezentacji.
Stabilny mechanizm finansowania uzależniający od politycznych decyzji
— można było przeczytać na prezentacji MKiDN.
PowerPoint „nie chciał współpracować”
Wpadka resortu kultury nie umknęła uwadze komentatorów w mediach publicznych.
Minister kultury Marta Cienkowska zaprezentowała dziś założenia nowej ustawy medialnej. Niestety PowerPoint nie w każdym elemencie chciał współpracować
— zauważył Marek Mikołajczyk.
No niestety, nikt w ministerstwie nie przeczytał prezentacji przed jej wygłoszeniem przez minister Cienkowską, więc zaprezentowano, że media publiczne będą uzależnione od politycznych decyzji, a nie niezależne
— napisał na X Patryk Słowik.
maz/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744469-blad-czy-szczerosc-mkidn-o-uzaleznieniu-mediow-publicznych
