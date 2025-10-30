Błąd czy chwila pełnej szczerości? MKiDN o nowej ustawie medialnej: Stabilny mechanizm finansowania uzależniający od politycznych decyzji

W prezentacji dotyczącej założeń nowej ustawy medialnej, jaką przedstawiła minister kultury i dziedzictwa narodowego Marta Cienkowska, znalazły się kuriozalne (choć być może zupełnie prawdomówne!) twierdzenia, że finansowanie mediów publicznych jest uzależnione od politycznych decyzji! „No niestety, nikt w ministerstwie nie przeczytał prezentacji przed jej wygłoszeniem przez minister Cienkowską, więc zaprezentowano, że media publiczne będą uzależnione od politycznych decyzji, a nie niezależne” - zauważył na platformie X Patryk Słowik.

Odnośnie tematu „Stabilne finansowanie mediów publicznych z budżetu państwa”, MKiDN przedstawiło oryginalne treści podczas swojej prezentacji.

Stabilny mechanizm finansowania uzależniający od politycznych decyzji

— można było przeczytać na prezentacji MKiDN.

PowerPoint „nie chciał współpracować”

Wpadka resortu kultury nie umknęła uwadze komentatorów w mediach publicznych.

Minister kultury Marta Cienkowska zaprezentowała dziś założenia nowej ustawy medialnej. Niestety PowerPoint nie w każdym elemencie chciał współpracować

— zauważył Marek Mikołajczyk.

No niestety, nikt w ministerstwie nie przeczytał prezentacji przed jej wygłoszeniem przez minister Cienkowską, więc zaprezentowano, że media publiczne będą uzależnione od politycznych decyzji, a nie niezależne

— napisał na X Patryk Słowik.

maz/X

