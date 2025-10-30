Telewizja Polska w likwidacji za bardzo małe stawki udostępniła komitetowi wyborczemu kandydata KO na prezydenta RP Rafała Trzaskowskiego swoje materiały. Ten zaś korzystał z nich w materiałach wyborczych i mediach społecznościowych.
„Gazeta Polska Codziennie” i portal Niezależna.pl dotarły do umów i faktur, które zawarł komitet wyborczy Rafała Trzaskowskiego w kontekście wyborów prezydenckich w roku bieżącym i okazało się, że zawierają one wiele „bulwersujących spraw”.
Największe kontrowersje wzbudzać może jednak umowa, jaką sztab kandydata Koalicji Obywatelskiej zawarł z Telewizją Polską w likwidacji 24 lutego 2025 roku.
Ze strony nadawcy widnieją pod nią podpisy Grzegorza Sajóra – dyrektora Telewizyjnej Agencji Informacyjnej i jego zastępcy Rafała Kwiatkowskiego. Ze strony komitetu – jego pełnomocnik finansowy Łukasz Pawełek
— wskazuje Niezależna.pl.
Umowa więcej niż korzystna…
Na skutek zawartej między stronami umowy telewizja publiczna, która była producentem sygnału oraz realizatorem eventów z udziałem Trzaskowskiego, udzieliła zgody na „eksploatację transmisji na żywo z wystąpień i spotkań od 10 lutego do 30 maja 2025 roku”. W wyniku niniejszych ustaleń TVP w likwidacji wyraziła zgodę na wykorzystanie transmisji we wszystkich mediach społecznościowych Rafała Trzaskowskiego. Komitet kandydata KO miał nabył również uprawnienie, by móc skorzystać z transmisji w czasie rzeczywistym i z opóźnieniem na terenie Polski oraz na świecie, a także „prawo do dokonywania skrótów”.
Najwięcej kontrowersji budzą jednak stawki, jakie komitet Rafała Trzaskowskiego zapłacił TVP w likwidacji, a są to stawki szokująco niskie! Za pełne wykorzystanie przez komitet kandydata KO pracy dziennikarzy telewizji publicznej, dźwiękowców, operatorów, wozów transmisyjnych, jakie były wysyłane na każde spotkanie z Trzaskowskim, jego sztab musiał zapłacić… 2 tys. zł netto i podatek VAT za każdy event! Maksymalny limit wartości umowy ustanowiono obopólnie na 147 tys. 600 zł brutto.
Debata w Końskich
Szczególną uwagę należy zwrócić na kwiecień, czyli czas, kiedy odbyła się słynna debata w Końskich.
W całym miesiącu TVP w likwidacji zrealizowała 21 wydarzeń z udziałem Trzaskowskiego, każde do wykorzystania przez jego KW na zasadzie licencji za 2 tys. zł
— można przeczytać na liście, gdzie znajdują się Końskie z dopiskiem „debata” w mailu z 12 maja 2025 roku.
Dziennikarze „GPC” i Niezaleznej.pl wysłali do różnych organów pytania w celu ustosunkowania się ich do tych rewelacji.
O ustosunkowanie się do całej sytuacji zwróciliśmy się także do TVP w likwidacji, którą zapytaliśmy m.in. czy tego typu umowa została podpisana jeszcze z jakimś innym komitetem, a także poprosiliśmy o szczegóły realizacji wspomnianej debaty w Końskich
— zaznaczają media.
Odpowiedź jednak nie nadeszła.
Wychodzi na to, że pośrednio kampanię Rafała Trzaskowskiego finansowaliśmy my wszyscy, którzy składamy się na TVP w likwidacji. Pewnie i o to w dużej mierze chodziło, gdy obecna władza nielegalnie przejmowała media publiczne
Co za pogarda! Dziennikarka neo-TVP o konkurentach Trzaskowskiego w debacie: „Cały peleton planktonu czy też trzeciej kategorii…"
Neo-TVP udowadnia, że… „nie zasłużyliśmy" na Trzaskowskiego? Belka tłumaczy: „Inteligentny, wyrafinowany"; „Społeczeństwo nie docenia"
To trzeba przeczytać! Neo-TVP żenująco tłumaczy się z udziału w wydarzeniu sztabu Trzaskowskiego, które nazwano debatą
Dali Trzaskowskiemu podnóżek czy to kadrowanie neo-TVP? Skandaliczna realizacja debaty. „Kłamali, kłamią i będą kłamać"
maz/”Gazeta Polska Codziennie”/Niezależna.pl
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744463-umowa-sztabu-trzaskowskiego-z-neo-tvp-szokujace-warunki
