Były minister sprawiedliwości zaprzeczył w rozmowie z portalem wPolityce.pl, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech. „Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju” - powiedział.
Plotki o tym, że Ziobro ubiega się o azyl na Węgrzech pojawiły się po tym, jak byłego ministra sprawiedliwości widziano w Budapeszcie przy okazji pokazu filmu „Przejęcie” w historycznym kinie artystycznym Uránia. Dzień później neo-Prokuratura Krajowa wysłała wniosek do Sejmu dotyczący uchylenia immunitetu byłego ministra sprawiedliwości.
Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju
— stwierdził w telefonicznej rozmowie z naszym reporterem były minister sprawiedliwości.
red
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744462-nasz-news-azyl-na-wegrzech-ziobro-zaprzecza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.