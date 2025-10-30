NASZ NEWS

Były minister sprawiedliwości zaprzeczył w rozmowie z portalem wPolityce.pl, jakoby złożył wniosek o azyl polityczny na Węgrzech. „Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju” - powiedział.

Plotki o tym, że Ziobro ubiega się o azyl na Węgrzech pojawiły się po tym, jak byłego ministra sprawiedliwości widziano w Budapeszcie przy okazji pokazu filmu „Przejęcie” w  historycznym kinie artystycznym Uránia. Dzień później neo-Prokuratura Krajowa wysłała wniosek do Sejmu dotyczący uchylenia immunitetu byłego ministra sprawiedliwości.

Nie składałem żadnych wniosków, żadnych dokumentów, w tej sprawie, nigdzie, w żadnym kraju

— stwierdził w telefonicznej rozmowie z naszym reporterem były minister sprawiedliwości.

