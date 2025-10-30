Czy Dariusz Joński, polityk, który zaciekle atakuje PiS i tak bardzo lubi przemawiać z pozycji wyższości moralnej sam może mieć nieco przykurzone sumienie? „Skazany przestępca Andrzej R. twierdzi, że Dariusz Joński przyjął od niego korzyści majątkowe o ogromnej wartości. Nawet na okładce książki o walce z korupcją (!) Joński miał pozować w drogim garniturze i okularach, za które zapłacił i które podarował mu ten przestępca” - napisał na platformie X Paweł Jabłoński, poseł PiS, publikując fragment reportażu portalu Goniec.pl. Daniel Arciszewski i Gabriela Jatkowska, autorzy materiału, zwracają uwagę, że obecny europoseł KO był politykiem „najbliżej związanym z oszustem”, a na pytania dziennikarzy o relacje z R…. rzuca słuchawką.
Dariusz Joński wraz z innym posłem KO Michałem Szczerbą (obaj zasiadają dziś w Parlamencie Europejskim) jeszcze za rządów PiS stworzyli duet, który niemal codziennie z wypiekami na twarzy ujawniał kolejne „afery” partii Jarosława Kaczyńskiego. Po zmianie władzy stanął na czele komisji śledczej ds. korespondencyjnego głosowania w wyborach prezydenckich z 2020 r. Komisja, która - tak jak inne powołane w tej kadencji - bawiła się w coś na kształt „sądu kapturowego”, nie ustaliła niczego konkretnego, za to Joński ze Szczerbą w 2024 r. spakowali manatki i wyruszyli do Brukseli, swoje nieudolne komisje śledcze pozostawiając partyjnym kolegom.
Wydawać by się mogło, że polityk, który tropi „afery” przeciwników, sam powinien mieć czyste sumienie. Na przykład nie kumplować się z oszustem i nie przyjmować z tego tytułu korzyści, a jeśli takie informacje są nieprawdziwe - z całą pewnością da się przecież łatwo to udowodnić.
„Ma garnitur kupiony za mój hajs”
To jest bardzo mocne! Skazany przestępca Andrzej R. twierdzi, że Dariusz Joński przyjął od niego korzyści majątkowe o ogromnej wartości. Nawet na okładce książki o walce z korupcją (!) Joński miał pozować w drogim garniturze i okularach, za które zapłacił i które podarował mu ten przestępca. Ujawnił to Goniec.pl – a Joński w odpowiedzi na pytania rzucił słuchawką. Panie Dariuszu Joński – czy to prawda?
— napisał na platformie X poseł PiS Paweł Jabłoński.
Jak na razie odpowiedzi się nie doczekał. Podobnie jak autorzy materiału.
Z reportażu Daniela Arciszewskiego i Gabrieli Jatkowskiej wynika, że Andrzej R. miał pomagać Jońskiemu w karierze politycznej.
Politykiem najbliżej związanym z oszustem był Dariusz Joński - pistolet opozycji do tropienia korupcji w PiS i przewodniczący nieudolnej komisji do spraw wyborów kopertowych. Sam miał przyjmować od swego przyjaciela składniki majątku, których następnie nie wpisywał do rejestru korzyści. Za dokładnie takie przewinienia prokuratorskie zarzuty usłyszał poseł PiS Łukasz Mejza
— słyszymy w reportażu.
Początki ich znajomości sięgają działalności w młodzieżówkach lewicowych partii, natomiast Andrzej R. miał zapowiadać się na zdolnego polityka.
Powiem ci jedną rzecz. On opublikował książkę o walce z korupcją, tak? Na okładce jest zdjęcie, które zrobił Chris Niedenthal, wybitny fotograf. Na tym zdjęciu pan Darek ma okładki okularów Tom Ford. I ma garnitur kupiony za mój hajs, u niejakiego Sz., krawca na miarę
— mówi dziennikarzowi Gońca R.
Joński miał jeszcze po 2017 r., kiedy stracił posadę w Urzędzie Pracy, zatrudnić się w jednej z firm Andrzeja R.
Wedle jego relacji, finansował posłowi kupno telefonu komórkowe, ekspresu do kawy, garnituru, oprawki do okularów. A także wycieczki, zagraniczne wyjazdy, możliwość korzystania z samochodu(…) Żadnych z takich korzyści majątkowych nie znajdujemy w obowiązkowym rejestrze posła Jońskiego
— czytamy.
Goniec podkreśla, że z europosłem próbował kontaktować się wielokrotnie.
Kiedy w końcu udało nam się zadać pytania o rzekomo przyjęte korzyści majątkowe, Joński rzucił słuchawką
— dowiadujemy się.
Joński… dalej atakuje i oskarża PiS
Europarlamentarzysta KO na swoich kontach w serwisach społecznościowych niestrudzenie „walczy” z „aferami” PiS. Ostatni wpis Jońskiego na portalu X to hasło „Cały PiS kradnie” nawiązujące do sprawy działki pod CPK. I jeszcze retweet filmiku premiera Tuska jedzącego żurek.
Na Facebooku - nagranie, na którym polityk KO atakuje Daniela Obajtka, europosła PiS i byłego prezesa Orlenu. „5 mld zł do zwrotu!” - grzmi. Milczy za to na temat Andrzeja R.
