Główny Inspektor Ruchu Drogowego wydał w tym roku zgodę na dwa nowe połączenia autobusowe Królewiec-Warszawa, i choć powinny prowadzić je spółki z obu krajów, linie te kontrolują Rosjanie, którzy zarejestrowali firmy w Polsce – podała „Rzeczpospolita”.
W ramach dziennikarskiego śledztwa ujawniono, że „na 13 firm dopuszczonych do przewozów na linii Rosja-Polska jedynie trzy to firmy stricte polskie”. Jak wyliczyła gazeta: siedem zostało zarejestrowanych w Rosji lub Białorusi, zaś trzy kolejne choć zarejestrowane w Polsce, należą do Łotyszy i Rosjanina.
Jak ustaliła „Rz”, obecnie połączeń autokarowych między Polską a Rosją jest osiem. To więcej niż w ubiegłym roku, kiedy to linii było sześć. Gazeta poinformowała, że w 2023 r. połączeń było osiem, w 2022 r. – 10, a 2021 r. - 11.
Od trzech lat przyjeżdża coraz więcej Rosjan do Polski – wynika ze statystyki Straży Granicznej przygotowanej dla „Rz”.
Ruch na polsko-rosyjskiej granicy
W pierwszym roku pandemii Covid-19, czyli w 2020, „funkcjonariusze z Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej na drogowych przejściach granicznych z obwodem królewieckim odprawili na kierunku przyjazdowym do Polski blisko 366 tys. podróżnych, w tym 222 tys. Rosjan”. W następnym roku odnotowano ponad trzykrotny spodek, jak podała gazeta, na 114 tys. podróżnych, którzy wjechali do naszego kraju Rosjanie stanowili 65 tys.
W 2022 r. czyli w pierwszym roku pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, do Polski od strony Królewca wjechało 62 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej.
Ale już w 2023 r. – przez tę drogową granicę do Polski przyjechało 275 tys. osób, w tym 74 tys. to Rosjanie, w 2024 r. – prawie 98 tys. obywateli tego państwa. W tym roku (dane za okres od 1 stycznia do 30 września) – wjechało do nas 79 tys. obywateli Federacji Rosyjskiej”
— pisze „Rz”.
Jak zauważył dziennik, „Polska nie zawiesiła przepisów z lat 90. ubiegłego wieku, pozwalających prowadzić między krajami biznes transportu pasażerskiego, na mocy których takie przewozy można było prowadzić z Rosją”. Redakcja przypomniała, że w związku z prowadzeniem przez Moskwę wojny z Kijowem, w lutym 2022 r. decyzją Komisji Europejskiej zamknięta została przestrzeń powietrzna dla lotów pasażerskich z i do Rosji.
maz/PAP
