Dwukadencyjność władz samorządowych na razie nie ulegnie zmianie, gdyż w koalicji rządzącej nie ma porozumienia co do zniesienia tego limitu – pisze dziś „Dziennik Gazeta Prawna”. Dziennik nieoficjalnie ustalił, że zmianom w tej kwestii jest także przeciwny prezydent Karol Nawrocki.
Według „DGP”, „kwestia zniesienia dwukadencyjności wywołuje sporo emocji nie tylko pomiędzy poszczególnymi ugrupowaniami, ale i w samych partiach”. Jako przykład podaje Nową Lewicę, która wbrew deklaracjom z ubiegłego tygodnia wicemarszałka Sejmu Włodzimierza Czarzastego o poparciu inicjatywy wysuniętej przez Polskie Stronnictwo Ludowe, nie podjęła jeszcze decyzji w tej sprawie.
Temat wywołuje naprawdę silne emocje
— powiedział w rozmowie z gazetą jeden z parlamentarzystów tego ugrupowania.
Rozłam w tej sprawie możliwy jest także w Polsce 2050. W oficjalnych komunikatach ugrupowanie Szymona Hołowni akcentuje swój sprzeciw wobec likwidacji dwukadencyjności. (…) W rzeczywistości zgody w tej sprawie nie ma
— stwierdziła redakcja „DGP”.
Opozycja i prezydent są przeciw
Jak zauważono, „poparcia dla ustawy próżno szukać natomiast na opozycji. Sprzeciw wobec zniesienia limitu zgłasza znaczna część posłów PiS”.
„DGP” nieoficjalnie ustaliła, że nawet gdyby parlament przegłosował przyjęcie projektu ustawy, to zmiany te zostaną zablokowane przez Pałac Prezydencki.
Karol Nawrocki uważa, że limit wprowadzony przez PiS się sprawdził
— powiedziało gazecie jedno ze źródeł z otoczenia prezydenta.
maz/PAP
