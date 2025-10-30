11 marca 2024 roku w Sądzie Rejonowym Warszawa-Mokotów zapadł nieprawomocny wyrok ws. Piotra Zelta, który odpowiadał za znieważenie byłej rzecznik prasowej Komendanta Głównego SG kpt. Anny Michalskiej. Wówczas sąd uznał, że aktor jest niewinny. 28 października br. odbyła się rozprawa apelacyjna i sąd odroczył wydanie wyroku do 7 listopada. Dziennikarz Telewizji wPolsce24 Samuel Pereira ustalił, że prokuratura w związku z poleceniem wydanym przez samego ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka wycofuje się z dalszego oskarżania aktora. „Akt oskarżenia nie został wycofany, wycofana została apelacja” - powiedział w rozmowie z reporterem wPolsce24 prok. Piotr Antoni Skiba.
W sprawie chodzi o skandaliczny post zamieszczony przez Piotra Zelta na początku listopada 2021 roku na Facebooku wraz ze zdjęciem rzeczniczki SG Anny Michalskiej.
Pani ‘rzecznik’ Straży Granicznej, twarz bestialskich, bandyckich standardów państwa PiS
— napisał aktor znany m.in. z serialu „13 posterunek”, który został oskarżony o zniesławienie i znieważenie byłej rzecznik prasowej Komendanta Głównego SG.
Przypomnijmy, że wszystko miało miejsce w szczycie kryzysu na granicy polsko-białoruskiej, którą szturmowali migranci.
Prokuratura się wycofuje!
Prokuratura wycofuje się z dalszego oskarżania Zelta! Samuel Pereira w programie „Piątka Pereiry” na antenie Telewizji wPolsce24 ujawnił, że stało się to na osobiste polecenie ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka.
Rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie prok. Piotr Antoni Skiba wyjaśnił w rozmowie z reporterem Telewizji wPolsce24 Konradem Hryszkiewiczem, że 17 października do prokuratury wpłynęły materiały w postaci pisma prokuratora krajowego, przy którym zostało przekazane polecenie prokuratora generalnego dotyczące cofnięcia apelacji w sprawie, w której miała się odbyć rozprawa apelacyjna w SO w Warszawie w dniu 28 października.
Polecenie prokuratora generalnego jest z 14 października i zostało przekazane w drodze służbowej za pośrednictwem prokuratora krajowego. Prokurator okręgowy będąc związanym tym poleceniem na piśmie cofnął apelację od wyroku uniewinniającego wobec Piotra Z., która została skierowana przez prokuratora prokuratury okręgowej w Warszawie do SO do Wydziału Odwoławczego. Z tych informacji, które posiadam 28 października odbyła się rozprawa apelacyjna, w której brał udział prokurator kierujący apelację i znajdował się już dokument o wycofaniu apelacji. Akt oskarżenia nie został wycofany, wycofana została apelacja
— wskazał prok. Piotr Antoni Skiba.
Biorąc pod uwagę, że rozprawa w tej sprawie była niejawna i biorąc pod uwagę zakres zarzutów, które są stawiane, wyłączona była jawność, więc nie wolno mi przekazać, co się dokładnie tam odbywało. Do 7 listopada został odroczony termin wyroku w tej sprawie. Apelacja dotyczyła wyroku uniewinniającego, który po raz drugi zapadał w zakresie tego oskarżonego
— mówił rzecznik.
Myślę, że więcej do powiedzenia będzie miał rzecznik prokuratora generalnego
— dodał.
Czy władza po raz kolejny pokazuje, wbrew swoim deklaracjom, że stoi „murem za polskim mundurem”, że jest zupełnie inaczej, a kpt. Michalską zostawi samą sobie i Piotr Zelt nie przeprosi i nie odpowie za swój atak?
tt/PAP/Telewizja wPolsce24
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744445-zelt-nie-odpowie-za-zniewazenie-michalskiej
