„Nie będę mówił publicznie o swoich marzeniach, bo one się wtedy nie spełniają. (…) Nie marzę o ministrze kultury, na pewno czymś takim nie jestem zainteresowany” - powiedział poseł Konfederacji Przemysław Wipler. „Jestem głęboko przekonany, że nie możemy wejść do koalicji z nikim, kto nie da nam kontroli nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego” - dodał.
Polityk Konfederacji wskazał na antenie RMF FM, na którego czele ministerstwa z pewnością nie chciałby stanąć w przypadku wejścia jego ugrupowania do jakiejś koalicji rządzącej po 2027 roku. Powiedział jednak, że nie będzie się wzbraniał przed wejściem do rządu.
Jak Bóg da, a naród pozwoli, to nie uchylę się
— powiedział.
Nie będę mówił publicznie o swoich marzeniach, bo one się wtedy nie spełniają. (…) Nie marzę o ministrze kultury, na pewno czymś takim nie jestem zainteresowany
— podkreślił.
„Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu”
Był też pytany o Grzegorza Brauna i jego ewentualne zachowanie w kontekście potencjalnej konieczności wejścia do koalicji rządzącej.
Grzegorz Braun raczej nie jest zainteresowany, co do zasady, rządzeniem, tylko głoszeniem pewnych myśli i idei. Ja nie myślę, że on by się dobrze czuł jako człowiek, który codziennie musi podpisać kilkaset dokumentów i podjąć kilka decyzji personalnych
— ocenił.
Na pytanie o to, kto byłby lepszym premierem - Krzysztof Bosak czy Sławomir Mentzen, Wipler zaznaczył koncyliacyjnie, że obaj są „bardzo dobrymi kandydatami”.
Obaj są bardzo dobrymi kandydatami [na premiera - red.]. To będzie przedmiotem decyzji Rady Liderów Konfederacji. Nie dzielimy skóry na niedźwiedziu, nie mamy tego rodzaju ustaleń
— zapewniał.
Kontrola nad ABW
Przemysław Wipler uzależnił wejście Konfederacji do potencjalnej koalicji od możliwości przejęcia kontroli nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wszystko wskazuje na to, że jeżeli nie chcemy mieć nigdy z nikim statusu przystawki, to musimy walczyć o to, żeby zawrzeć rząd z tym, kto między innymi da Konfederacji stanowisko premiera. Ale stanowisko nie jest istotne. Istotne są kwestie programowe
— wyjaśniał.
Jestem głęboko przekonany, że nie możemy wejść do koalicji z nikim, kto nie da nam kontroli nad Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego
— potwierdził.
Polityka gabinetowa
Polityk Nowej Nadziei poinformował też, że przedstawiciele Konfederacji częściej bywają teraz w Pałacu Prezydenckim niż w czasach, gdy głową państwa był prezydenta Andrzej Duda.
Myślę, że bywamy częściej niż podczas prezydentury pana prezydenta Andrzeja Dudy
— przyznał .
Duża część polityki to jest polityka gabinetowa, to jest polityka spotkań na zapleczu i to są rzeczy, o których w sposób naturalny nie mówi się publicznie
— uciął jednak Wipler.
Różnice programowe z PiS
Polityk zaznaczył w RMF FM, że nie chce publicznie spekulować na temat ewentualnej koalicji z PiS, wyłuszczył jednak te propozycje partii Jarosława Kaczyńskiego, których Konfederacja na pewno nie popiera. Chodzi tu o postulat dochodu gwarantowanego rzędu 500 zł, wprowadzenia bonu mieszkaniowego czy progresywnego dofinansowania posiadania dziecka, które to pomysły padły podczas konwencji programowej PiS w Katowicach.
Nie w tym formacie, nie w tej formule. Trzeba przebudować politykę mieszkaniową i prorodzinną, bo obecna nie jest prorodzinna, a mieszkaniowej nie ma żadnej. (…) Nie wyobrażam sobie, byśmy kształtowali politykę demograficzną poza rodziną
— ocenił Wipler.
Nie będziemy wspierać żadnych działań, które mają osłabić rodzinę będącą z różnych powodów w dosyć dużym kryzysie
— uzupełnił.
Incydent w Ikei
Prowadzący pytał też posła Konfederacji o jego partyjnego kolegę Konrada Berkowicza i głośny incydent w Ikei, gdzie Berkowicz wyniósł zakupy poza linię kas, bez opłacenia części z nich. Chciał dowiedzieć się, czy Wipler widzi dla Berkowicza miejsce w potencjalnym rządzie, w którego skład weszłaby Konfederacja. Wipler zaznaczył, że nie wie, czy „Konrad chce sprawować stanowisko wykonawcze”.
Są politycy, którzy dobrze czują się w parlamencie
— dodał.
Znam Konrada Berkowicza od kilkunastu lat i wiem, że potrafi być w sposób legendarny roztargniony i roztrzepany
— podkreślił, odnosząc się do incydentu w Ikei.
Na uwagę prowadzącego, że osoba tak bardzo roztargniona nie powinna brać udziału w stanowieniu prawa w Polsce, Wipler obruszył się.
Niech pan nie będzie cyniczny, panie redaktorze. Zna pan bardzo wielu posłów i co do wielu bym się zastanawiał, czy stanowią prawo. Konrad Berkowicz głosuje co do zasady absolutnie z linią klubu parlamentarnego, a w punktach, w których głosuje inaczej, głosuje z głębokich pobudek ideowych. Jest bardzo integralnym wolnościowcem
— podkreślał poseł Wipler.
Znam ludzi, którzy są czasami bardzo roztargnieni. Wierzę, że Konrad popełnił taki błąd
— podsumował.
