Prezydent Karol Nawrocki został uhonorowany tytułem Człowieka Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. Po otrzymaniu nagrody podziękował za nią w mediach społecznościowych.
W swoim wpisie na portalu X, prezydent Karol Nawrocki podziękował za otrzymanie nagrody.
Dziękuję z całego serca za Nagrodę „Człowiek Wolności Tygodnika Sieci”
– napisał prezydent.
„Wezwani do wolności”
Prezydent przypomniał, że Polacy są wezwani do wolności, a sama wolność to nasz narodowy kapitał.
My wszyscy od wieków – i mam nadzieję, na wieki – jesteśmy wezwani do wolności. Bo jest ona naszym wielkim narodowym kapitałem, który może budować kolejne pokolenia Polaków
– czytamy we wpisie głowy państwa.
mly/X
