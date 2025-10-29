Karol Nawrocki: Dziękuję z całego serca za nagrodę „Człowiek Wolności Tygodnika Sieci”. "Jesteśmy wezwani do wolności"

Prezydent Karol Nawrocki został uhonorowany tytułem Człowieka Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. Po otrzymaniu nagrody podziękował za nią w mediach społecznościowych.

W swoim wpisie na portalu X, prezydent Karol Nawrocki podziękował za otrzymanie nagrody.

Dziękuję z całego serca za Nagrodę „Człowiek Wolności Tygodnika Sieci”

– napisał prezydent.

„Wezwani do wolności”

Prezydent przypomniał, że Polacy są wezwani do wolności, a sama wolność to nasz narodowy kapitał.

My wszyscy od wieków – i mam nadzieję, na wieki – jesteśmy wezwani do wolności. Bo jest ona naszym wielkim narodowym kapitałem, który może budować kolejne pokolenia Polaków

– czytamy we wpisie głowy państwa.

