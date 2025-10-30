Prezydent Karol Nawrocki został Człowiekiem Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. Laudację na cześć laureata wygłosił Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24. Pojawił się w niej element humorystyczny, pokazujący że prezydent jest zwykłym Polakiem, a nie członkiem oderwanych od społeczeństwa samozwańczych elit. Jacek Karnowski opowiedział, jak tydzień przed II turą wyborów Karol Nawrocki zjadł kebab w redakcji Telewizji wPolsce24.
25 czerwca 2025 roku, równo tydzień przed II turą wyborów prezydenckich, w trakcie Marszu za Polską, podczas przemówienia na placu Zamkowym, powiedział pan: „Jestem taki jak wy, jestem jednym z was”. Z Polaków. To prawda. To był klucz do zwycięstwa. My, w naszej redakcji, przekonaliśmy się o tym już godzinę później, gdy przyjechał pan do naszej redakcji na wywiad. Coś mnie tknęło, i zapytałem wcześniej pana współpracownika: „A może kandydat Karol Nawrocki coś u nas zje? Może kebaba?”. Dobrze się złożyło, bo w redakcji była moja rodzina i żona postanowiła nakarmić chłopców właśnie kebabami
— relacjonował całą sytuację w laudacji Jacek Karnowski.
Pana asystent powiedział: „To świetny pomysł, Karol chyba rzeczywiście nic dziś jeszcze nie jadł”. A była godzina 15-ta! No i kupiliśmy kebaby, pan zjadł, i powiedział: świetny kebab, dziś rzeczywiście zjadłem niewiele, tylko jakieś - wszyscy to pamiętamy - zmiażdżone Prince Polo
— opowiadał redaktor naczelny tygodnika „Sieci”.
Później, już po wyborach, opowiedziałem o tym właścicielowi punktu z kebabami, przy ulicy Francuskiej w Warszawie, niedaleko skrzyżowania z ulicą Lipską. Mówię: „Pana kebaba zjadł prezydent Nawrocki”. I bardzo chwalił. Nie wiem, czy mi uwierzył, czy może sądził, że żartuję. Ale jeśli kebab był naprawdę dobry, to zapraszamy ponownie, panie prezydencie
— zwrócił się do głowy państwa Jacek Karnowski.
