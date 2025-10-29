Prezydent Karol Nawrocki został uhonorowany tytułem Człowieka Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. Laureat nagrody w swoim wystąpieniu podczas uroczystej gali wielokrotnie podkreślał, jak ważna jest wolność. „Mamy w naszej przyszłości do wygrania wolność naszej ukochanej, suwerennej Rzeczpospolitej w ramach UE, ale tak, musimy tam się bić o naszą wolność i niepodległość, bo nikt z nas nie zapisywał się do parapaństwa, któremu na imię Unia Europejska. My chcemy, aby Polska była Polską w ramach UE!” - mówił prezydent Karol Nawrocki.
W czasie całej kampanii wyborczej żartowaliśmy, że jestem człowiekiem pozbawionym układu nerwowego, że nic nie jest w stanie mnie złamać, natomiast po tej laudacji Jacka Karnowskiego po raz pierwszy od dłuższego czasu poczułem się dotknięty i wzruszony
— mówił prezydenta Karol Nawrocki.
Tę nagrodę z jednej strony, chociaż jest to nagroda indywidualna, chce zadedykować wszystkim tym, którzy mnie nie opuścili, byli ze mną, to jest Wasza nagroda. Ale dedykuję tę nagrodę także wszystkim tym, którzy 1 czerwca 2025 roku wybrali właśnie wolność i nie ulegli propagandzie, kłamstwom, stereotypom, które powielano. Dziękuję Wam wszystkim za to wielkie wsparcie, dziękuję tygodnikowi „Sieci”, Telewizji wPolsce24, kapitule tej nagrody, bo także dzięki Wam stoję jako prezydent Polski, Człowiek Wolności, a to dla mnie bardzo ważna nagroda, to dzięki Wam to jest możliwe, dziękuję wszystkim ludziom wolności, że mogę przyjąć tę nagrodę, dziękuję Wam też drodzy przyjaciele za to
— zaznaczyła głowa państwa.
Zacytuję List św. Pawła do Galacjan, który napisał: „Przyjaciele, wszyscy jesteście wezwani do życia w wolności”. Dzisiaj ja jako prezydent chcę powiedzieć Polakom - my wszyscy od wieków i mam wielką nadzieję, że także na wieki jesteśmy wezwani do wolności. To także udowodniliśmy 1 czerwca 2025 roku. Ta wolność nasza, polska, wypływająca z wartości chrześcijańskich jest czymś, co jest naszym wielkim narodowym kapitałem. Jest wolnością daleką od tej krzykliwej, często aroganckiej wolności do wszystkiego i od wszystkiego. To nie jest polskie, nasza wolność jest konstruktywna, jest zawsze wolnością w odpowiedzialności za narodową wspólnotę, za drugiego człowieka. Musimy z tego jako naród korzystać
— powiedział prezydent.
Ten krok, który udało się zrobić 1 czerwca jest tylko pierwszym krokiem, bo wolność której się nie zdobywa w kolejnych latach i dekadach szybko odchodzi. Mamy jeszcze wiele jako wspólnota narodowa do zdobycia w naszej wolności i przyszłości. Tak, mamy do wygrania wolność w sieci, w mediach, abyśmy mogli jasno dzielić się swoimi poglądami (…), mamy w naszej przyszłości do wygrania wolność naszej ukochanej, suwerennej Rzeczpospolitej w ramach UE, ale tak, musimy tam się bić o naszą wolność i niepodległość, bo nikt z nas nie zapisywał się do parapaństwa, któremu na imię Unia Europejska. My chcemy, aby Polska była Polską w ramach UE!
— podkreślił.
„Polska jest skazana na wielkość”
Mamy też do zdobycia naszą wolność w budowie wielkich idei i inwestycji, które musimy zrealizować (…). 7 sierpnia zgłosiłem projekt CPK. Tak, nasza wolność wymaga też od nas domagania się wielkich idei i inwestycji takich jak CPK, Polskie Porty, Polska Żegluga Śródlądowa. Zdobywając naszą wolność nie możemy się oglądać na sąsiadów, którym nasz rozwój może nie do końca odpowiada, ale w ramach mechanizmów gospodarczych i partnerstwa mamy prawo do wygrywania naszej wolności także w naszej gospodarce, bo Polska jest skazana na wielkość, ambicję, na wielkie idee i tej wolności chyba wszyscy chcemy
— mówił Karol Nawrocki.
Dzisiaj jest 29 października. Nie wiem, czy Państwo pamiętają, chociaż to było dość dawno temu, ale 29 października 1611 roku car rosyjski Wasyl IV Szujski pozostający w niewoli polskiego króla Zygmunta III Wazy oddał hołd ruski polskiemu królowi. Z jednej strony warto o tym pamiętać, że w kolejnych wiekach i musimy do tego wracać, te balanse siły, zagrożeń i przetasowań na scenie geopolitycznej przez wiele wieków wskazywały, jaką wielką wartością, siłą jest Rzeczpospolita, ale musimy też w trwogą zastanowić się nad tym, że zaledwie 160 lat po hołdzie ruskim Rzeczpospolita zaczęła znikać z mapy świata i ostatecznie zniknęła na ponad wiek. Dlatego jako prezydent bardzo proszę wszystkich Państwa, żebyśmy każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, a ja gwarantuję, że będę ciężko pracował, żebyśmy dbali o naszą wolność, suwerenność, rozwój, ambicje, bo nasza historia, mapy wiata na przestrzeni wieków pokazują, że w każdej dekadzie i wieku wiele może się wydarzyć. Niech żyje wolność, niech żyje wolna, niepodległą Rzeczpospolita Polska!
— zakończył swoje wystąpienie prezydent.
