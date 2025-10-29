CBA zatrzymało przewodniczącego Rady Miasta Częstochowy Łukasza B. (KO). Chodzi o śledztwo w sprawie korupcji, w którym głównym podejrzanym jest Bartłomiej S. – były wiceprezydent miasta i wicemarszałek województwa śląskiego.
Informację o zatrzymaniu B. potwierdziła w rozmowie z PAP Katarzyna Calów-Jaszewska z działu prasowego Prokuratury Krajowej. Śledztwo w sprawie Bartłomieja S. prowadzi śląski wydział PK.
Łukasz B. został zatrzymany do sprawy dotyczącej procederu korupcyjnego związanego z Bartłomiejem S. Bliższe informacje będziemy przekazywać jutro, ponieważ trwają czynności z udziałem tego zatrzymanego i jeszcze jednej osoby, która również została dzisiaj rano zatrzymana
— powiedziała prok. Calów-Jaszewska.
Łukasz B. był kandydatem Koalicji Obywatelskiej na prezydenta Częstochowy w ostatnich wyborach samorządowych. Zdobył 21,59 proc. głosów i nie wszedł do drugiej tury, w której reelekcję uzyskał dotychczasowy prezydent Krzysztof Matyjaszczyk z Lewicy, pokonując kandydatkę PiS Monikę Pohorecką. Po wyborach B. został przewodniczącym rady miasta.
Bartłomiej S. został zatrzymany przez CBA w październiku 2024 r. Prokuratura zarzuca mu m.in. przyjmowanie korzyści majątkowych i osobistych oraz uzależnianie wykonania czynności służbowych od uzyskania takich korzyści. W maju br. podejrzany opuścił areszt. Prokuratura zastosowała wówczas wobec niego inne środki zapobiegawcze – poręczenie majątkowe w wysokości 400 tys. zł, dozór policji połączony z zakazem kontaktowania się z określonymi uczestnikami postępowania oraz zakaz opuszczania kraju połączony z zatrzymaniem paszportu.
Zarzuty korupcyjne i prania brudnych pieniędzy
Bartłomiejowi S. przedstawiono kilka zarzutów korupcyjnych i prania brudnych pieniędzy. Dotyczą one zarówno pełnionej przez niego funkcji wicemarszałka, jak i okresu, gdy był wiceprezydentem Częstochowy. W całym śledztwie zarzuty usłyszało już kilkanaście osób, którym ogłoszono zarzuty korupcyjne, w tym udzielenia S. korzyści w zamian za przychylność w prowadzonych postępowaniach administracyjnych. W tym gronie są m.in. przedsiębiorcy i rektor Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie Janusz K., który na mocy decyzji prokuratury został zawieszony w pełnieniu tej funkcji.
Po zatrzymaniu i aresztowaniu Bartłomiej S. zrezygnował z funkcji wicemarszałka. Na jego miejsce sejmik wybrał Leszka Pietraszka. Bartłomiej S. po zatrzymaniu został zawieszony w prawach członka Platformy Obywatelskiej. Pełnił funkcję wiceprzewodniczącego częstochowskich struktur tej partii, a także członka zarządu regionu śląskiego. W ostatnich wyborach samorządowych dostał się do śląskiego sejmiku z listy KO i wszedł do nowego zarządu popieranego przez KO, Trzecią Drogę i Lewicę. Wcześniej był radnym i wiceprzewodniczącym Rady Miasta Częstochowy, a także wiceprezydentem tego miasta.
