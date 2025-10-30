Kierowane przez Marcina Kierwńskiego MSWiA planuje wprowadzenie testu obywatelskiego, który miałby być zdawany przez osoby ubiegające się o polskie obywatelstwo. Jedno z zaprezentowanych przez MSWiA dotyczy bitwy pod Grunwaldem. Okazuje się, że na proste pytanie w tej sprawie nie potrafiła odpowiedzieć… wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy.
Dziennikarz Kanału Zero Waldemar Stankiewicz zapytał Magdalenę Biejat o to, jaką unię umocniła bitwa pod Grunwaldem - to jedno z pytań, które ma się znaleźć w teście obywatelskim MSWiA.
Tych pytań według ministra Duszczyka z tego co pamiętam miało być kilkadziesiąt
— zaczęła kluczyć Magdalena Biejat, a po dłuższej wypowiedzi rzuciła do dziennikarza:
A teraz przepraszam, mam spotkanie z młodymi ludźmi.
Jak widać, najwyraźniej Magdalena Biejat nie wie, że z Krzyżakami zwyciężyły połączone wojska polsko-litewskie.
CZYTAJ TAKŻE: Kompromitacja! Kotula nie wiedziała, kto napisał hymn Polski. „W głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki”; „Myślałam o red. Witwickim”
tkwl/X/Kanał Zero
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744423-bitwa-pod-grunwaldem-nietypowe-zachowanie-biejat
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.