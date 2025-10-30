WIDEO

Biejat nie zdałaby testu obywatelskiego?! Nie odpowiedziała na proste pytanie dotyczące bitwy pod Grunwaldem. "Mam spotkanie"

Sprawdź autor: PAP/Marcin Obara/X
autor: PAP/Marcin Obara/X

Kierowane przez Marcina Kierwńskiego MSWiA planuje wprowadzenie testu obywatelskiego, który miałby być zdawany przez osoby ubiegające się o polskie obywatelstwo. Jedno z zaprezentowanych przez MSWiA dotyczy bitwy pod Grunwaldem. Okazuje się, że na proste pytanie w tej sprawie nie potrafiła odpowiedzieć… wicemarszałek Senatu Magdalena Biejat z Nowej Lewicy.

Dziennikarz Kanału Zero Waldemar Stankiewicz zapytał Magdalenę Biejat o to, jaką unię umocniła bitwa pod Grunwaldem - to jedno z pytań, które ma się znaleźć w teście obywatelskim MSWiA.

Tych pytań według ministra Duszczyka z tego co pamiętam miało być kilkadziesiąt

— zaczęła kluczyć Magdalena Biejat, a po dłuższej wypowiedzi rzuciła do dziennikarza:

A teraz przepraszam, mam spotkanie z młodymi ludźmi.

Jak widać, najwyraźniej Magdalena Biejat nie wie, że z Krzyżakami zwyciężyły połączone wojska polsko-litewskie.

CZYTAJ TAKŻE: Kompromitacja! Kotula nie wiedziała, kto napisał hymn Polski. „W głowie gdzieś Wyspiański, Wysocki”; „Myślałam o red. Witwickim”

tkwl/X/Kanał Zero

