Prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas Krynica Forum 2025 wystąpił w panelu pt. „Polska w niespokojnych czasach”. Lider PiS ostrzegał m.in. przed „zawarciem układu europejskiego”, który mogły naruszać suwerenność Polski.
Polska może być poważnie zagrożona przez zawarcie układu europejskiego, który jest już na stole. Co prawda, przez obecnie rządzących jest opisywany jako nierealny, ale inne mniej niebezpieczne porozumienia też były opisywane jako nierealne, a jednak wchodzą w życie
— podkreślił Jarosław Kaczyński.
Musimy tutaj brać pod uwagę, że w tym wypadku będzie tak samo. To niewątpliwe zagrożenie. Państwo, które nie może decydować o swoich podstawowych politykach, nie jest państwem suwerennym
— dodał.
Prezes PiS nie wykluczył, że w niedługiej przyszłości Rosja może zaatakować Polskę, chociaż mimo wszystko uważa to za mało prawdopodobne.
Jeżeli chodzi o to kiedy, to nie jestem wróżbitą. Mogę powiedzieć, bo pan wymienił tę odległość 5 lat, że to chodzi o średnie, czyli 5 lat, to bym w ciągu tych 5 lat tego nie wykluczał. Nie uważam tego za szczególnie prawdopodobne, ale uważam to za absolutnie do rozważenia i że trzeba brać to pod uwagę
— mówił Jarosław Kaczyński.
Za 5 lat, jeżeli będziemy czynili odpowiednie wysiłki, różne rzeczy zostaną zmienione, to będziemy do tego, jak sądzę, gotowi, ale jest jedna taka dosyć trudna sprawa po drodze. Zmiana rządu. Więc jeżeli się rząd zmieni, to rzeczywiście możemy być gotowi. Przy tym rządzie ja takiej możliwości nie widzę
— dodał.
„Możemy walczyć o to, żeby być państwem podmiotowym”
Polityka musi być dostosowana do możliwości. Polska jest państwem średnim, idącym dzięki hierarchii gospodarki nieco do góry. Możemy walczyć o to, żeby być państwem podmiotowym, czyli takim, które musi być brane pod uwagę i prowadzi własną politykę, a nie politykę innego państwa. Mamy do czynienia z oddziaływaniami o charakterze, który wykracza poza zakres normalnej polityki. Leżymy w pewnej części Europy, gdzie jesteśmy krajem największym i to można wykorzystać, szczególnie jeśli odnosi się sukcesy. Ten gospodarczy zdołaliśmy odnieść. Przede wszystkim trzeba wykorzystywać to, że możemy nawiązywać różnego rodzaju związki w środkowej Europie. Już pewne skutki przynosiła Grupa Wyszehradzka i jej odbudowa to ważny cel
— zaznaczył prezes PiS.
„Nowy traktat znosi państwowość”
W tym położeniu Polski i otoczeniu najistotniejsze czynniki stałe to na pewno Rosja i jej polityka, która nie wydaje się możliwa do zmiany, na pewno Niemcy, które wprost pokazują swoją tendencję hegemoniczną i to taką radykalnie zagrażającą naszej suwerenności. Nowy traktat znosi państwowość. W tej chwili musimy to brać pod uwagę. Tym czynnikiem są też Stany Zjednoczone. Musimy brać te wszystkie elementy pod uwagę jako takie trwałe i jest pewien zawód tych, którzy liczyli, że wejście do NATO czy UE rozwiąże te problemy, które nad nami wisiały. Jeżeli mamy naprawdę iść do przodu, musimy odnosić sukcesy. Nam ogromnie brak tych sukcesów
— mówił Jarosław Kaczyński.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744421-prezes-pis-polska-moze-byc-zagrozona-przez-uklad-europejski
