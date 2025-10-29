Zapraszamy do śledzenia relacji z przebiegu uroczystej gali Człowieka Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. Tym razem laureatem prestiżowej nagrody został prezydent Karol Nawrocki.
20:04. Początek gali
Galę prowadzą dziennikarze portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24 - Dorota Łosiewicz i Marcin Wikło. Powitali przybyłych gości, w szczególności prezydenta Karola Nawrockiego.
Zaprezentowano też nagranie na temat nagrody Człowiek Wolności Tygodnika „Sieci”, a następnie materiał wideo o grupie medialnej Fratria i portalu wPolityce.pl, tygodniku „Sieci” i Telewizji wPolsce24. O początkach każdego z tych projektów opowiedzieli Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24, oraz Bronisław Wildstein, publicysta tygodnika „Sieci”. Na końcu Artur Ceyrowski, publicysta, opowiedział o portalu wPolsce24.tv, najnowszym projekcie medialnym Fratrii.
20:13. Prezentowane są fragmenty filmu „Po pierwsze Polska”
Goście gali oglądają fragment filmu „Po pierwsze Polska” w reżyserii Mariusza Pilisa, który opowiada o kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.
20:15. Karol Nawrocki Człowiekiem Wolności 2025 Tygodnika „Sieci”
20:16. Laudacja Jacka Karnowskiego
