NA ŻYWO

RELACJA. Uroczysta gala Człowiek Wolności 2024 Tygodnika "Sieci". Prezydent Karol Nawrocki laureatem prestiżowej nagrody

  • Polityka
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź autor: Fratria
autor: Fratria

Zapraszamy do śledzenia relacji z przebiegu uroczystej gali Człowieka Wolności 2024 Tygodnika „Sieci”. Tym razem laureatem prestiżowej nagrody został prezydent Karol Nawrocki.

20:04. Początek gali

Galę prowadzą dziennikarze portalu wPolityce.pl, tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24 - Dorota Łosiewicz i Marcin Wikło. Powitali przybyłych gości, w szczególności prezydenta Karola Nawrockiego.

Zaprezentowano też nagranie na temat nagrody Człowiek Wolności Tygodnika „Sieci”, a następnie materiał wideo o grupie medialnej Fratria i portalu wPolityce.pl, tygodniku „Sieci” i Telewizji wPolsce24. O początkach każdego z tych projektów opowiedzieli Marzena Nykiel, redaktor naczelna portalu wPolityce.pl, Jacek Karnowski, redaktor naczelny tygodnika „Sieci” i Telewizji wPolsce24, oraz Bronisław Wildstein, publicysta tygodnika „Sieci”. Na końcu Artur Ceyrowski, publicysta, opowiedział o portalu wPolsce24.tv, najnowszym projekcie medialnym Fratrii.

20:13. Prezentowane są fragmenty filmu „Po pierwsze Polska”

Goście gali oglądają fragment filmu „Po pierwsze Polska” w reżyserii Mariusza Pilisa, który opowiada o kampanii wyborczej Karola Nawrockiego.

20:15. Karol Nawrocki Człowiekiem Wolności 2025 Tygodnika „Sieci”

20:16. Laudacja Jacka Karnowskiego

tkwl

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych