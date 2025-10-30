Jak informuje WP dopiero po roku od sprzedaży działki, która mogła być wykorzystana dla potrzeb linii kolejowej wiodącej do CPK, obecny dyrektor KOWR Henryk Smolarz z PSL zgodził się na spotkanie z Piotrem Wielgomasem. Na załatwienie tej sprawy miał nalegać prezesa CPK Filip Czernicki, który obawiał się, że zabraknie czasu na odkupienie nieruchomości. Urzędnicy KOWR mieli w czasie spotkania z Wielgomasem nie być zainteresowani odkupem działki.
Według ustaleń WP prezes CPK Filip Czernicki wielokrotnie pisał do KOWR, by podjęto działania, zmierzające do odzyskania działki od Dwatona, która mogłaby być wykorzystana na potrzeby CPK.
W grudniu 2024 r. dyrektor generalny KOWR Henryk Smolarz w końcu zgodził się w piśmie do prezesa CPK Filipa Czernickiego na spotkanie z Piotrem Wielgomasem, nowym właścicielem ziemi. Informacja o tym trafiła też do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
— pisze w kolejnym artykule odsłaniającym kulisy sprzedaży przez KOWR działki w Zabłotni na rzecz firmy Dawtona.
20 sierpnia Smolarz w końcu odpowiada, że do spotkania z nabywcą sprzedanej nieruchomości doszło. Dołącza notatkę z tego spotkania
— informuje portal.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Ciecióra: Tuska złapano na gorącym uczynku. Nie chciał, by bezczynność KOWR wyszła na jaw i dlatego kłamał
„W notatce nie odnotowano żadnych zachęt lub nalegań ze strony KOWR”
Do spotkania miało dojść 7 sierpnia w oddziale KOWR w Warszawie, gdzie przybył wiceprezes Dawtony i właściciel działki Piotr Wielgomas w towarzystwie ojca Andrzeja, założyciela firmy.
Towarzyszyli im radca prawny i inspektor nadzoru inwestycji w Zabłotni. KOWR reprezentowali szeregowa pracowniczka oraz Wiesław Olewiński, kierownik Wydziału Gospodarowania Zasobem. Na początku Olewiński informuje, że spotykają się, bo tak chciał CPK. A spotkanie ma służyć „poznaniu stanowiska nabywcy nieruchomości w Zabłotni (…) w zakresie ewentualnego skorzystania przez KOWR z umownego prawa odkupu części lub całości nieruchomości zawartego w umowie sprzedaży”. Urzędnicy przyznają, że nie wystąpiła żadna z przesłanek, która pozwoliłaby odkupić działkę. A Piotr Wielgomas mówi, że „ze względu na poniesione nakłady inwestycyjne oraz zawarte umowy nie jest oczywiście zainteresowany, aby KOWR korzystał z przysługującego prawa odkupu”. Biznesmen twierdzi, że w działkę zainwestuje nawet 20 mln zł.
— pisze Szymon Jadczak, który dodaje, że z notatki sporządzonej po spotkaniu wynika, że „w 2023 r. żaden z dokumentów nie wskazywał na to, że działka będzie potrzebna pod budowę CPK”.
Co jest oczywistą nieprawdą: już wtedy była wydana decyzja środowiskowa, która zakładała, że przez Zabłotnię przejdą tory do CPK. W notatce nie odnotowano żadnych zachęt lub nalegań ze strony KOWR na odkup działki
— informuje WP.
CZYTAJ TAKŻE: KOWR może odkupić działkę od Dawtony po cenie z 2023 roku! Pokazujemy kluczowe zapisy umowy. „Mamy dla Tuska złą wiadomość”
koal/WP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744419-nowe-informacje-ws-dzialki-w-zablotni-odbylo-sie-spotkanie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.