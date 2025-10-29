„Była marszałek Sejmu, wiceprezes PiS Elżbieta Witek jest osobą koordynującą pracę wewnętrznego zespołu PiS do wyjaśnienia sprawy sprzedaży działki pod CPK, któremu zawieszeni posłowie Robert Telus i Rafał Romanowski złożą swoje wyjaśnienia” - przekazał rzecznik PiS Rafał Bochenek. Wczoraj szef klubu PiS Mariusz Błaszczak poinformował, że zostanie powołany specjalny zespół, który rozsądzi sprawę i przedstawi stanowisko.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Czarnek: Chodzi o gigantyczne oszustwo Tuska. Trzeba przeprosić Telusa i jego rodzinę, która cierpi nieprawdopodobnie
Jak poinformował dziś poseł Rafał Bochenek, „osobą, która koordynuje pracę zespołu jest pani marszałek Elżbieta Witek”. Pytany, kiedy zespół rozpocznie pracę, Bochenek przekazał, że będzie działać „w swoim trybie w odpowiednim tempie”.
Będziemy podejmować działania z uwzględnieniem ustaleń, do których mamy dostęp. Już teraz wiemy, że również po stronie instytucji rządowych podległych Tuskowi doszło do gigantycznych zaniedbań w tej sprawie, w tym do okłamywania opinii publicznej, jeżeli chodzi o możliwość odkupu działki przez KOWR
— dodał.
Bochenek zaprzeczył także medialnym doniesieniom o nieoficjalnym zakazie wypowiadania się w mediach, który miał się tyczyć Telusa i Romanowskiego.
Panowie wielokrotnie publicznie się wypowiadali
— oświadczył rzecznik PiS. Dopytany, czy to Witek dobierze skład zespołu, poseł powiedział, że prawdopodobnie pojawi się decyzja kierownictwa partii w tej sprawie.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Co dalej z Telusem i Romanowskim? Błaszczak: Czekamy na wyjaśnienia i podejmiemy decyzję. Nie chcę niczego przesądzać
Kto w zespole?
Z kolei źródło PAP związane z PiS oceniło, że wśród potencjalnych członków takiej komisji mogą się znaleźć m.in.: b. europoseł PiS, rzecznik partyjnej dyscypliny Karol Karski, poseł Waldemar Andzel czy b. szefowa resortu rolnictwa Anna Gembicka.
Rozmówca PAP ocenił, że zawieszenie w prawach członka można interpretować w kontekście zakazu korzystania z uprawnień członkowskich. Jak przekazał polityk, Telus „bardzo ciężko przeżywa całą sytuację”.
Nie czuje się winny, a jednak dość mocno spadła na niego odpowiedzialność w tej sprawie i to głównie jego nazwisko jest odmieniane przez wszystkie przypadki w mediach
— powiedziało źródło PAP.
Zapytany z kolei o medialne doniesienia dotyczące planów na wyrzucenie Romanowskiego z partii, rozmówca PAP ocenił, że tak rzeczywiście może się zdarzyć. Argumentował, że z informacji i dokumentów w internecie wynika, że to Romanowski był odpowiedzialny za tę sprawę w ministerstwie rolnictwa. Jak dodał, m.in. b. wiceszef rolnictwa, poseł PiS Janusz Kowalski sugerował, że Romanowski podejmował w resorcie decyzje, które były niezgodne z interesem państwa.
W kontekście Telusa polityk ocenił, że ma on dobre poparcie w swoim okręgu, więc - jak dodał - jeśli okaże się, że nie miał nic wspólnego z tą sprawą, raczej nie zostanie odsunięty od partii.
CZYTAJ TAKŻE: KOWR może odkupić działkę od Dawtony po cenie z 2023 roku! Pokazujemy kluczowe zapisy umowy. „Mamy dla Tuska złą wiadomość”
KOWR i Tusk manipulowani
Po poniedziałkowej publikacji WP decyzją prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego zawieszeni zostali posłowie: Robert Telus, czyli b. szef MRiRW, Rafał Romanowski, czyli b. wiceszef MRiRW oraz Waldemar Humięcki, czyli były szef Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, a także Jerzy Wal, b. zastępca dyrektora oddziału KOWR w Warszawie.
Dziś rano posłowie PiS przeprowadzili kontrolę poselską w KOWR i uzyskali akt notarialny sprzedaży działki w Zabłotni. Wynika z niej, że kierownictwo KOWR kłamało, twierdząc, że nie ma już możliwości odzyskania nieruchomości, którą można wykorzystać na potrzeby linii kolejowej wiodącej do CPK. Zdaniem posłów PiS KOWR „kłamał i oszukiwał instytucje publiczne”, a obecny szef instytucji Henryk Smolarz powinien podać się do dymisji.
Według WP, w 2023 r., ale jeszcze przed transakcją, firmę Dawtona odwiedzał ówczesny minister rolnictwa Robert Telus. Prokuratura Waldemara Żurka wszczęła śledztwo ws. działki dopiero po publikacjach medialnych, a nie przed kilkoma miesiącami jak twierdził Donald Tusk.
CZYTAJ TAKŻE:
— TYLKO U NAS. Ciecióra: Tuska złapano na gorącym uczynku. Nie chciał, by bezczynność KOWR wyszła na jaw i dlatego kłamał
— Szłapka oskarżył Horałę o bezczynność, kiedy działkę sprzedawał KOWR. Poseł PiS: Zobaczę, czy nadaje się to na pozew
— TYLKO U NAS. Kowalski: Każdą nieprawidłowość, kolesiostwo i niedochowanie obowiązków będziemy wypalać żelazem
koal/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744418-pis-powoluje-zespol-ktory-wyjasni-sprawe-sprzedazy-dzialki
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.