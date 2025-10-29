Były naczelnik Biura Edukacji Publicznej w gdańskim oddziale IPN i były p.o. dyrektora Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku Grzegorz Berendt będzie specjalnym przedstawicielem prezydenta Karola Nawrockiego do spraw dyplomacji historycznej - poinformowała dziś Kancelaria Prezydenta.
Prezydent RP Karol Nawrocki powołał z dniem 29 października 2025 r. dr. hab. Grzegorza Berendta na Ambasadora – specjalnego przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do spraw dyplomacji historycznej
— podała KPRP.
Funkcja społeczna
Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz powiedział PAP, że stanowisko to jest określone w ustawie o służbie zagranicznej.
Ambasador ten nie wchodzi w skład służby zagranicznej, podlega wyłącznie prezydentowi, podobnie jak było za czasów prezydenta Andrzeja Dudy. Jest to funkcja społeczna, pan Berendt nie będzie pobierał za jej pełnienie wynagrodzenia. Jego działania będą koncentrować się wokół tematów historycznych ważnych z punktu widzenia państwa i jego polityki oraz dyplomacji w ujęciu historycznym
— powiedział Leśkiewicz.
Jak przypomina KPRP, Berendt w latach 2008–2013 pełnił funkcję naczelnika Biura Edukacji Publicznej Oddziału IPN w Gdańsku. W latach 2017–2021 był wicedyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, a od 2022 do 2024 roku pełnił obowiązki dyrektora tej placówki.
Grzegorz Berendt jest członkiem m.in.: Polskiego Towarzystwa Historycznego, Instytutu Kaszubskiego czy Gdańskiego Towarzystwa Naukowego. Jest oficerem rezerwy Wojska Polskiego.
CZYTAJ TEŻ:
— WYWIAD. Grzegorz Berendt: Obawiam się powrotu „pedagogiki wstydu”. Nie identyfikuję się z częścią działań ministra
— Członkowie Rady Muzeum II WŚ sprzeciwiają się odwołaniu prof. Berendta z funkcji dyrektora. „Decyzja niesprawiedliwa i szkodliwa”
— Berlin dobrze wie, że tematu II WŚ nie zamknie bez wypłaty reparacji. Ta trauma, choćbyśmy tego nie chcieli, jest dziedziczona
maz/PAP/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744413-prof-berendt-zostal-specjalnym-przedstawicielem-prezydenta
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.