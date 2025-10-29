TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Michał Woś: Zbigniew Ziobro będzie walczył do końca. Wszystkich strażaków wezmą do tej grupy przestępczej?

Mamy pierwszy przypadek chyba w historii świata, żeby prokuratora generalnego ścigali za to, że dofinansował remont PK, w której ci neo-prokuratorzy są i dofinansował sprzęt do łapania bandziorów, jak wszyscy wiemy, sprzęt dla służb specjalnych do łapania kryminalistów w ramach kontroli operacyjnej. Jeżeli w takiej sprawie ma się zrzekać immunitetu, to naprawdę powodzenia. Zbigniew Ziobro będzie walczył do końca, chociaż w sposób oczywisty to jest jedno wielkie ukartowane widowisko przez Donalda Tuska, przez Żurka, wcześniej przez Bodnara” - powiedział na antenie Telewizji wPolsce24 Michał Woś, poseł PiS, były wiceminister sprawiedliwości.

Michał Woś skomentował fakt, że szef MS, prokurator generalny Waldemar Żurek przekazał do Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu oraz o zatrzymanie i…

