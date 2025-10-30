Poszło o dwukadencyjność. Szef PSL uderza w Polskę 2050: Nierozsądne, nieroztropne, niekonstytucyjne i nielojalne wobec wyborców

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Wojtek Jargiło
Władysław Kosiniak-Kamysz / autor: PAP/Wojtek Jargiło

Postawa Polski 2050, która sprzeciwia się zniesieniu dwukadencyjności w samorządach, jest nierozsądna i nielojalna wobec wyborców” - ocenił dziś wicepremier, szef PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

We wpisie na profilu Polski 2050 na platformie X 26 października podkreślono, że partia nie zmienia zdania w sprawie utrzymania dwukadencyjności w samorządach.

Tak dla utrzymania dwukadencyjności w samorządach; Nie dla układów

— napisano.

Szef PSL uderza w niedawnego koalicjanta

Pytany o tę postawę podczas konferencji w Kraśniku, Władysław Kosiniak-Kamysz ocenił ją jako „nierozsądną, nieroztropną, niekonstytucyjną i nielojalną wobec wyborców”.

Jak przypomniał, lider Polski 2050 Szymon Hołownia jeszcze przed wyborami w 2023 r. podpisał się pod porozumieniem z samorządami, które zakładało zniesienie dwukadencyjności.

Liczymy na refleksję ze strony polityków Polski 2050

— powiedział wicepremier.

Jak się nie ma zbyt wielu samorządowców, to pewnie łatwiej zdecydować, że się o tę sferę nie będzie dbało, czy się nie będzie widziało tej sfery

— dodał.

Zdaniem Kosiniaka-Kamysza wprowadzona przez Prawo i Sprawiedliwość w 2018 r. dwukadencyjność w samorządach ustawa jest „ograniczeniem demokracji”.

Oferta ws. zmiany konstytucji

Jak powiedział wicepremier, ma on „bardzo dobrą ofertę” dla polityków Polski 2050.

Niech razem z nami zbierają podpisy pod zmianą konstytucji i wprowadzeniem dwukadencyjności w parlamencie, to wtedy pokażą prawdziwe oblicze, czy są za równością wszystkich w polityce

— mówił lider PSL.

Jak bowiem zapowiadał wcześniej Kosiniak-Kamysz, jeśli proponowane przez ludowców zniesienie dwukadencyjności w samorządach nie dojdzie do skutku, będzie popierał zmianę konstytucji i ograniczenie kadencji parlamentarzystów.

Sejmowe prace

Sejmowa komisja nadzwyczajna ds. zmian w kodyfikacjach skierowała do wysłuchania publicznego projekt ustawy znoszący dwukadencyjność wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Poselski projekt nowelizacji Kodeksu wyborczego w lipcu złożył klub PSL. Lider ludowców przekonywał w niedzielę, że poparcie dla pomysłu uzyskał już w innych ugrupowaniach koalicyjnych, przede wszystkim w KO oraz w Lewicy.

Projekt PSL przewiduje zniesienie zasady, według której wójtem, burmistrzem czy prezydentem miasta można być tylko przez dwie kadencje. W projekcie zaproponowano także likwidację zakazu startu przez kandydata na wójta, burmistrza, prezydenta miasta również w wyborach do rady powiatu i do sejmiku województwa.

12 września Sejm nie zgodził się na wniosek o odrzucenie projektu nowelizacji w pierwszym czytaniu. Wniosek złożył Adrian Zandberg (Razem). Jego zdaniem projekt dotyczy „zabetonowania władzy w samorządach”. Jednak kluby PiS, KO, Lewicy i Polski 2050 opowiedziały się wówczas za dalszymi pracami nad projektem, choć PiS wyraził swoje zastrzeżenia.

Dwukadencyjność organów wykonawczych gmin, połączona z wydłużeniem jednej kadencji do 5 lat, została wprowadzona w 2018 r. Obejmowała kadencję 2018-23 oraz kolejną, która rozpoczęła się po wyborach samorządowych 7 kwietnia 2024 roku, zatem kończy się wiosną 2029 roku.

CZYTAJ TEŻ:

Zniesienie dwukadencyjności. Śliwka odpowiada na apel Tuska: Zła, skorumpowana władza całkowicie rozmija się z oczekiwaniami Polaków

PSL dopnie swego i zlikwiduje dwukadencyjność w samorządach? Wniosek ludowców został skierowany do prac w komisji

Tusk namawia do zniesienia dwukadencyjności w samorządach. Odpowiedź Zandberga nie pozostawia wątpliwości

Zniesienie dwukadencyjności. PSL chce przeforsować swój pomysł. Kosiniak-Kamysz: Będziemy przekonywać prezydenta

maz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych