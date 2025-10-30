Wojna o wpływy w służbach. Żaryn: Patodziennikarze powiązani z Giertychem atakują Siemoniaka. Celem jest szeroka wymiana kadr

  • Polityka
  • opublikowano:
Sprawdź Tomasz Siemoniak, Roman Giertych / autor: Fratria/PAP/Krzysztof Świderski
Tomasz Siemoniak, Roman Giertych / autor: Fratria/PAP/Krzysztof Świderski

Onet pisze, że patodziennikarze powiązani z R. Giertychem atakują Min. Siemoniaka. To trwa już od dawna” - zauważa w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn. Były minister w KPRM i były doradca prezydenta twierdzi, że toczy się zażarta walka, której celem jest wymiana kadr w służbach oraz w ich nadzorze. „Pod dywanem dużo się tu dzieje…” - ocenia były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.

Portal Onet pisze, że Tomasz Szwejgiert i Jan Piński atakują w mediach społecznościowych koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka za rzekomą inwigilację. Prowadzić ją ma Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.

Wrzucają zdjęcia przypadkowych osób i pojazdów, które miałyby służyć ich obserwacji. „Działają w celu wyrobienia w ludziach przekonania, że Siemoniak nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji, chcieliby na jego miejscu postawić kogoś innego” - słyszę w służbach

— czytamy w artykule Jacka Harłukowicza, który zamieszcza wpisy wyżej wymienionych.

TO JEST BEZPRAWNE NĘKANIE, Z TAKICH DZIAŁAŃ NIE MOŻE POWSTAĆ ŻADEN DOWÓD

Tomasz Siemoniak, Kujawa i Żochowska (na dwóch etatach) ZAPŁACICIE ZA TO Z WŁASNEJ KIESZENI, PONIEWAŻ ZLECANIE OBSERWACJI W TEN SPOSÓB TO DRENOWANIE KIESZENI PODATNIKÓW. PRZEPIEPRZYLIŚCIE WYBORY!

— napisał w mediach społecznościowych Tomasz Szwejgiert.

Panie obrońco Koordynatorze PODSŁUCHUJÓW z CBA ile ta nieudolna inwigilacja Jana Pińskiego i mnie kosztuje? Wyciągniemy te kwity i będziecie płacić z własnej kieszeni za te bezprawne nękanie. Nasze rodziny były dręczone PEGASUSAMI koniec ukrywania przestępców przed ofiarami

— napisał na X Tomasz Szwejgiert.

Jaki jest sens Tomaszu Siemoniak „inwigilować” tak Szwejgierta wyszkolonego przez państwo polskie m.in  do rozpoznania obserwacji. Donald Tusk niech Pan poprosi o pokazanie kosztów działań przeciwko mnie i Szwejgiertowi

— napisał na X Jan Piński.

CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wąsik: Siemoniak dostał od Tuska po łbie i zmienił narrację. Żadnej kontroli operacyjnej rodziny Tuska nie było. To fake

Dążą do wymiany kadr w służbach

Szwejgiertowi i Pińskiemu zdaniem Onetu wpierw nie podobały się służby za rządów PiS, a teraz niepodobna się im koordynator tych służb Tomasz Siemoniak, wyznaczony przez Donalda Tuska.

Poprzednia władza stosować miała wobec nich system Pegasus, a obecna monitoruje ich miejsca zamieszkania i wysyła obserwatorów na ich spotkania

— czytamy w artykule, który przypomina również, że od 2017 r. trwa postępowanie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która Szwejgiertowi postawiła zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Strata Skarbu Państwa miała sięgnąć 9,7 mln zł, a Szwejgiert w 2020 r. został aresztowany i wyszedł za kaucją. Z kolei Prokuratura Regionalna w Katowicach oskarżyła Szwejgierta o „powoływanie się na wpływy” w służbach, policji i resorcie finansów.

Tomasza Szwejgierta i Jana Pińskiego pytamy wprost o to, dlaczego na celownik wzięli akurat Tomasza Siemoniaka.”Tomasz Siemoniak nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji, bo jego polityka konserwuje stary, pisowski układ w polskich służbach specjalnych” — mówi Piński

— informuje Onet.

Według Stanisława Żaryna w całej tej sprawie chodzi o coś więcej niż tylko przepychankę pomiędzy Szwejgiertem, Pińskim i Siemoniakiem.

Onet pisze, że patodziennikarze powiązani z R. Giertychem atakują Min. Siemoniaka. To trwa już od dawna, a ataki dotykają nie tylko Ministra Koordynatora, ale też związanych z nim szefów służb. Celem jest szeroka wymiana kadr w służbach i nadzorze na ludzi wskazanych przez Giertycha. Pod dywanem dużo się tu dzieje…

— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn.

CZYTAJ TAKŻE: Podpalenie hali przy Marywilskiej. Siemoniak dumny z wyroku sądu. Żaryn: „Ta sprawa jest sygnałem poważnej słabości Polski”

koal/X/Onet

