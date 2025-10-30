„Onet pisze, że patodziennikarze powiązani z R. Giertychem atakują Min. Siemoniaka. To trwa już od dawna” - zauważa w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn. Były minister w KPRM i były doradca prezydenta twierdzi, że toczy się zażarta walka, której celem jest wymiana kadr w służbach oraz w ich nadzorze. „Pod dywanem dużo się tu dzieje…” - ocenia były pełnomocnik rządu ds. Bezpieczeństwa Przestrzeni Informacyjnej RP.
Portal Onet pisze, że Tomasz Szwejgiert i Jan Piński atakują w mediach społecznościowych koordynatora służb specjalnych Tomasza Siemoniaka za rzekomą inwigilację. Prowadzić ją ma Centralne Biuro Antykorupcyjne i Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego.
Wrzucają zdjęcia przypadkowych osób i pojazdów, które miałyby służyć ich obserwacji. „Działają w celu wyrobienia w ludziach przekonania, że Siemoniak nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji, chcieliby na jego miejscu postawić kogoś innego” - słyszę w służbach
— czytamy w artykule Jacka Harłukowicza, który zamieszcza wpisy wyżej wymienionych.
TO JEST BEZPRAWNE NĘKANIE, Z TAKICH DZIAŁAŃ NIE MOŻE POWSTAĆ ŻADEN DOWÓD
Tomasz Siemoniak, Kujawa i Żochowska (na dwóch etatach) ZAPŁACICIE ZA TO Z WŁASNEJ KIESZENI, PONIEWAŻ ZLECANIE OBSERWACJI W TEN SPOSÓB TO DRENOWANIE KIESZENI PODATNIKÓW. PRZEPIEPRZYLIŚCIE WYBORY!
— napisał w mediach społecznościowych Tomasz Szwejgiert.
Panie obrońco Koordynatorze PODSŁUCHUJÓW z CBA ile ta nieudolna inwigilacja Jana Pińskiego i mnie kosztuje? Wyciągniemy te kwity i będziecie płacić z własnej kieszeni za te bezprawne nękanie. Nasze rodziny były dręczone PEGASUSAMI koniec ukrywania przestępców przed ofiarami
— napisał na X Tomasz Szwejgiert.
Jaki jest sens Tomaszu Siemoniak „inwigilować” tak Szwejgierta wyszkolonego przez państwo polskie m.in do rozpoznania obserwacji. Donald Tusk niech Pan poprosi o pokazanie kosztów działań przeciwko mnie i Szwejgiertowi
— napisał na X Jan Piński.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Wąsik: Siemoniak dostał od Tuska po łbie i zmienił narrację. Żadnej kontroli operacyjnej rodziny Tuska nie było. To fake
Dążą do wymiany kadr w służbach
Szwejgiertowi i Pińskiemu zdaniem Onetu wpierw nie podobały się służby za rządów PiS, a teraz niepodobna się im koordynator tych służb Tomasz Siemoniak, wyznaczony przez Donalda Tuska.
Poprzednia władza stosować miała wobec nich system Pegasus, a obecna monitoruje ich miejsca zamieszkania i wysyła obserwatorów na ich spotkania
— czytamy w artykule, który przypomina również, że od 2017 r. trwa postępowanie Prokuratury Regionalnej w Lublinie, która Szwejgiertowi postawiła zarzuty działania w zorganizowanej grupie przestępczej zajmującej się wyłudzaniem podatku VAT. Strata Skarbu Państwa miała sięgnąć 9,7 mln zł, a Szwejgiert w 2020 r. został aresztowany i wyszedł za kaucją. Z kolei Prokuratura Regionalna w Katowicach oskarżyła Szwejgierta o „powoływanie się na wpływy” w służbach, policji i resorcie finansów.
Tomasza Szwejgierta i Jana Pińskiego pytamy wprost o to, dlaczego na celownik wzięli akurat Tomasza Siemoniaka.”Tomasz Siemoniak nie nadaje się do pełnienia swojej funkcji, bo jego polityka konserwuje stary, pisowski układ w polskich służbach specjalnych” — mówi Piński
— informuje Onet.
Według Stanisława Żaryna w całej tej sprawie chodzi o coś więcej niż tylko przepychankę pomiędzy Szwejgiertem, Pińskim i Siemoniakiem.
Onet pisze, że patodziennikarze powiązani z R. Giertychem atakują Min. Siemoniaka. To trwa już od dawna, a ataki dotykają nie tylko Ministra Koordynatora, ale też związanych z nim szefów służb. Celem jest szeroka wymiana kadr w służbach i nadzorze na ludzi wskazanych przez Giertycha. Pod dywanem dużo się tu dzieje…
— napisał w mediach społecznościowych Stanisław Żaryn.
