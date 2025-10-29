Podczas konferencji Krynica Forum 2025 miała miejsce m.in. debata na temat tego, jakiej polityki migracyjnej potrzebuje Polską i UE. W tym panelu brali udział m.in. europoseł Konfederacji Ewa Zajączkowska-Hernik i europoseł PiS Patryk Jaki. Nie obyło się bez drobnych złośliwości, nawiązujących do bieżących wydarzeń politycznych.
Możemy się umówić na kawę i omówić wspólne pomysły na przykład polegające na tym, żeby uniknąć takich głupich błędów, jak sprzedawanie kluczowej działki pod CPK w trakcie swojego rządu
— zwróciła się do europosła PiS Ewa Zajączkowska-Hernik, nawiązując do głośnej sprawy sprzedaży działki należącej do KOWR wiceprezesowi prywatnej firmy Dawtona tuż przed końcem rządów PiS-u, chociaż tej działki domagała się spółka CPK, gdyż uznała ją za potrzebną do realizowanej wielkiej inwestycji.
Riposta Jakiego
Patryk Jaki nie pozostał jednak dłużny i w odpowiedzi nawiązał do sprawy Krzysztofa Berkowicza, który wyszedł ze sklepu Ikea nie płacąc za kilka produktów - polityk tłumaczył się tak, że miał słuchawki na uszach i nie zorientował się, że nie udało mu się skutecznie zeskanować kilku rzeczy.
Całe szczęście, że nie byłoby tam Konrada Berkowicza, bo by ją po prostu ukradł
— ripostował Jaki, co spotkało się z salwą śmiechu zgromadzonych na sali osób, które przysłuchiwały się dyskusji.
Kto wygrał starcie?
Po dyskusji Europejski Kolektyw Analityczny Res Futura Data House podał, na podstawie analizy komentarzy dotyczących debaty/panelu, iż starcie zdecydowanie wygrał Patryk Jaki - 76 proc. komentujących wskazało jako wygranego europosła PiS, a tylko 24 proc. europosłankę Konfederację.
Dlaczego komentujący wskazywali, że debatę wygrał Patryk Jaki?
Wskazywano na jego przewagę merytoryczną, zdolność do argumentowania na poziomie strategicznym oraz skuteczne wykorzystanie konkretów, zwłaszcza w odniesieniu do bezpieczeństwa i polityki państwowej. Komentujący chwalili również jego opanowanie w obliczu zaczepnej retoryki Zajączkowskiej oraz celne riposty, które zakończyły debatę jego symbolicznym „nokautem”. Często pojawiało się wrażenie użytkowników , że jego wypowiedzi miały większy ciężar i lepiej odpowiadały na oczekiwania wyborców konserwatywnych
— zaznaczono w analizie Res Futura Data House.
A jakie argumenty wymieniali ci, którzy uważali za zwycięzcę starcia Ewę Zajączkowską-Hernik?
Jej zwolennicy podkreślali odwagę, silny przekaz anty-PiS, oraz trafne ataki na hipokryzję dawnej władzy, zwłaszcza w kontekście afery CPK. Pozytywnie oceniano jej konsekwentne eksponowanie haseł wolnorynkowych i antyunijnych, a także walkę o transparentność i ograniczenie przywilejów polityków. Krytykowała Jakiego za brak odpowiedzialności, co zyskało uznanie wśród wyborców rozczarowanych układami partyjnymi
— przekazał Res Futura Data House.
Trzeba przyznać doskonała forma Jakiego. Trafia inteligentnymi pytaniami, konkluzjami. Często pod prąd nawet wobec swoich. Wysyłać do wszystkich debat
— ocenił debatę z kolei bardzo popularny profil na X Lemingopedia.
tkwl/X/Kanał Zero
