Dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski sugerował w mediach społecznościowych, że w inny wątek tzw. afery KOWR może być zamieszany b. prezes Orlenu Daniel Obajtek. Chodzi tu o sprawę działki pod budowę elektrowni atomowej, którą Obajtek miał kupić i sprzedać synowi. „Działki, o których Pan wspomina, kupione zostały od osoby prywatnej, zgodnie z procedurami, za cenę rynkową, nie od KOWR” - napisał Obajtek i zagroził Gierszewskiemu pozwem sądowym. Szymon Jadczak zwrócił z kolei uwagę na fakt, że zespół muzyczny Poparzeni Kawą Trzy, którego Gierszewski jest basistą, otrzymał od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad 43 tys. zł wynagrodzenia za występ na Dożynkach Polskich w Spale.
Dziennikarz Radia Zet Mariusz Gierszewski sugerował, że Daniel Obajtek może być zamieszany w tzw. aferę KOWR za sprawą działki pod budowę elektrowni atomowej.
Kolejna odsłona afery z KOWR. Państwo mogło odzyskać działki położone w okolicy planowanej elektrowni atomowej, które Daniel Obajtek kupił i przekazał synowi. KOWR zrezygnował z tego odkupu na samej końcówce rządów PiS
— napisał na X Mariusz Gierszewski.
Obajtek grozi pozwem
Redaktor Mariusz Gierszewski znów „na tropie”. Działki, o których Pan wspomina, kupione zostały od osoby prywatnej, zgodnie z procedurami, za cenę rynkową, nie od KOWR. Działki znajdują się kilka kilometrów od planowanej inwestycji i nie są w żaden sposób powiązane z budową elektrowni atomowej. Jeśli nie sprostuje Pan tych doniesień i będzie dalej szerzył dezinformację - przekazuję sprawę na drogą sądową
— zaznaczył Daniel Obajtek.
Dożynki w Spale
Szymon Jadczak zwrócił z kolei uwagę na fakt, że zespół muzyczny Poparzeni Kawą Trzy, którego Gierszewski jest basistą, otrzymał od Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ponad 43 tys. zł wynagrodzenia za występ na Dożynkach Polskich w Spale.
Zamieścił również wiele mówiący screen z wpisem Mariusza Gierszewskiego.
Nie zajmuje się działką rolnictwo ani ministrem. Nie „biorę od ministra”. To ciężka praca (1,5 godzinny występ na scenie). Publiczność się bawi, mamy swoje przeboje. Pieniądze zarabia spółka. Oczywiście później wypłaca odpowiednią gażę muzykom
— pisał 17 października Gierszewski na platformie X.
Ja mam pytanie do Radia Zet - czy Wam to nie zgrzyta?
— pytał Szymon Jadczak.
Przed państwem najnowszy koncert zespołu „Poparzeni Kawą 3”. Ciekawe, czy to w ramach faktury za występ przed PSL-owskimi notablami nadzorującymi KOWR
— napisał na X Janusz Cieszyński.
maz/X
