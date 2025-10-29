Minister sprawiedliwości Waldemar Żurek nagle poinformował wczoraj, że złożył wniosek do marszałka Sejmu o uchylenie immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, chce też jego zatrzymania i aresztowania w związku z zarzucanymi byłemu szefowi MS 26 przestępstwami, w tym… kierowania zorganizowaną grupą przestępczą. Widać, że ten teatralny atak na Zbigniewa Ziobrę bardzo spodobał się szefowi Żurka, Donaldowi Tuskowi. Postanowił wrzucić infantylne nagrania na X, przez które zapewne chciał pochwalić swojego ministra.
Konkretnie Tusk wrzucił nagranie, na którym… je zupę.
Niezły ten Żurek, co? Będzie jeszcze drugie danie i deser
— powiedział na nagraniu Donald Tusk.
Smacznego!
— zareagował na wpis Tuska zapewne zadowolony z wpisu premiera Waldemar Żurek.
Fala komentarzy
Jak widać, Donaldowi Tuskowi bardzo spodobał się bezpardonowy atak Waldemara Żurka na jednego z kluczowych polityków opozycji. Niestety nie odniósł się do istotnej sprawy, w której warto, by zabrał głos - chodzi o dokument, z którego wynika, że KOWR może odkupić działkę w Zabłotni od wiceprezesa Dawtony po cenie, w której została sprzedana w 2023 roku. Wielu komentatorów w sieci krytycznie odniosło sie do wpisu Tuska, chociaż należy zaznaczyć, że wzbudził on entuzjazm wielu zwolenników obecnej władzy, którzy domagają się rozliczenia PiS-u.
Prezes Rady Ministrów Rzeczypospolitej Polskiej
— napisał lakonicznie, acz jak wymownie b. ambasador RP w USA Marek Magierowski.
Patrząc na rzeczy, którymi Wy się tu zajmujecie i jakie bzdury tu wstawiacie, to naprawdę zastanawiamy się wszyscy, jakim cudem Wy macie jeszcze w sondażach 30 proc.
— napisał Konrad Berkowicz, poseł Konfederacji.
W dziesięciostopniowej skali infantylizm stopnia 12. A przy okazji ludożerca
— skwitował ironicznie red. Stanisław Janecki, publicysta tygodnika „Sieci” i portalu wPolityce.pl.
Musy owocowe od Dawtony też ponoć dobre. Ale Sławomir Nitras, Barbara Nowacka, Katarzyna Lubnauer, Rafał Trzaskowski i Pana rzecznik Adam Szłapka nie chcą ujawnić jakie korzyści od tej firmy dostały Campus Polska i Platforma :(
— przypominał się Szymon Jadczak z WP, autor tekstu o działce KOWR.
Pan Premier komunikuje się ze społeczeństwem
— skomentował europoseł PiS Tobiasz Bocheński, przypominając obrazk ze słynnego filmiku (uznawanego za jeden z „hitów internetu”) „Krzysiu, jem zupę”.
Matko kochana
— napisał dziennikarz Bartłomiej Graczak.
Gdy już stracicie władzę i będziecie się zastanawiać nad skutkami, to przypomnijcie sobie te infantylne nagranie. To symbol nieudolności ostatnich 2 lat, którego póki co jak widać nie rozumiecie
— zaznaczył Tomasz Loewnau, prezes olsztyńskiego okręgu Nowej Nadziei.
Proszę uważać Panie Premierze, żeby ten żurek nie stanął Panu w gardle
— podkreśliła Marianna Schreiber, influencerka mająca swój program w Telewizji wPolsce24.
A 100 konkretów będzie?
— zapytał jachcy, użytkownik X.
OMG. Ale to żenujący post
— stwierdził Marcin Wątrobiński, użytkownik X.
Człowieku, buta kroczy przed upadkiem. Zegar tyka. Trybunał czeka. Ursula już nie będzie w stanie pomóc
— napisała Katarzyna Bertnicka, użytkowniczka X.
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744399-infantylne-tusk-chwali-sie-ze-je-zupe-niezly-ten-zurek
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.