Opinia Ewy Wrzosek o tym, że Zbigniew Ziobro „założył i kierował grupą przestępczą” nie spodobała się komentatorom w mediach społecznościowych, którzy orzekli, że prokurator wydała już wyrok na Zbigniewa Ziobrę. „A pani właśnie wydała wyrok? Czy to zwykły nacisk na sędziów, prokuratorów i służby?” - pytała Monika Rutke. „Ciekawe, czy pani prokurator słyszała o czymś takim jak domniemanie niewinności?” - wtórował jej Szymon Szereda.
Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny domaga się uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, szefowi MS i PG w latach 2015-2023. Wniosek w tej sprawie został już złożony. Minister Żurek oczekuje zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS.
„Pasja zawodowa”
Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się sam Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny.
Przez całe życie konsekwentnie walczyłem z przestępczością i myślę, że mam też swój udział w tym, że w Polsce jest dzisiaj bezpiecznie, że Polacy czują się bezpieczniej, niż było to kiedyś, jeżeli chodzi na przykład o mafię VAT-owską, która miała „Eldorado” za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska. Sądzę, że miałem istotny udział w tym
— wskazał.
Walka z przestępczością to można powiedzieć moja pasja zawodowa, ale dzisiaj mamy u władzy ludzi, którzy zamiast przestępców, chcą ścigać swoich przeciwników politycznych, a często mścić się za to, że myśmy ścigali przestępców.
— zauważył.
CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Ziobro nie zostawił suchej nitki na stawianych mu zarzutach. „Nawet ‘Silni razem’ widzą, że to się nie trzyma kupy”
Radca generalny w Biurze Ministra Sprawiedliwości prok. Ewa Wrzosek zamieściła w tym kontekście ostry wpis w mediach społecznościowych.
Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, który założył i kierował grupą przestępczą. Zbigniew Ziobro, czyli jak przejść do historii
— napisała Ewa Wrzosek.
„Pani właśnie wydała wyrok?”
Opinia Ewy Wrzosek nie spodobała się komentatorom w mediach społecznościowych, którzy orzekli, że prokurator wydała już wyrok na Zbigniewa Ziobrę.
A to zdążył już zapaść wyrok?
— pytała Dominika Cosic.
Proszę wskazać sygnaturę wyroku, w którym Pan Minister został skazany za popełnienie czynów zabronionych, o których Pani pisze
— napisał Oskar Szafarowicz.
Ciekawe, czy pani prokurator słyszała o czymś takim jak domniemanie niewinności??? A może zapomniała też ze studiów, że przypisywanie komuś popełnienia przestępstwa bez prawomocnego wyroku, samo w sobie może być przestępstwem?
— zastanawiał się Szymon Szereda.
Domniemanie niewinności zostało odwołane jakąś decyzją ministerstwa sprawiedliwości? Bo odnoszę wrażenie po niektórych postach - w tym pani - że prawomocny wyrok sądowy jest już zbędny
— wskazywał Marcin Wątrobiński.
A pani właśnie wydała wyrok? Czy to zwykły nacisk na sędziów, prokuratorów i służby?
— dopytywała Monika Rutke.
„Degeneracja państwa i prawa”
„Demokratyczne państwo prawne”
— napisał Michał Sopiński.
Symboli degeneracji państwa i prawa mamy tak wiele, że trudno się zdecydować
— ocenił Marek Wróbel.
Siekiera, motyka, wieści z rządu - Na co komu wyrok sądu - Siekiera, motyka, starczą tu - Kompetencje Ewy W. -Siekiera, motyka, problem taki - W kompetencjach znaczne braki - Siekiera, motyka, babo z Róż - Skończ żenady festyn już
— parafrazowała okupacyjną piosenkę Klara Spurgjasz.
Prokurator publicznie pisze tak, jakby człowiek już został skazany i jakby mu już udowodniono
— podkreślił Łukasz Zboralski.
CZYTAJ TEŻ:
— Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze! Szef MS chce aresztowania byłego ministra. Opowieści o „grupie przestępczej”
— Żurek ściga Ziobrę. Burza w sieci! „To nie wymiar sprawiedliwości - to terror zemsty”. „Przebierańcy Tuska w prokuraturze”
— Zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze dowodzą, że albo rządzącym kompletnie odbiło, albo są do cna zepsuci
maz/wPolityce.pl/X
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/polityka/744396-ewa-wrzosek-zaatakowala-ziobre-jej-wpis-wywolal-oburzenie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.