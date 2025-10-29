KOMENTARZE

Wrzosek: "Ziobro założył i kierował grupą przestępczą". Jej wpis wywołał oburzenie! "A to zdążył już zapaść wyrok?"; "Domniemanie niewinności?"

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/X
Zbigniew Ziobro / autor: Fratria/X

Opinia Ewy Wrzosek o tym, że Zbigniew Ziobro „założył i kierował grupą przestępczą” nie spodobała się komentatorom w mediach społecznościowych, którzy orzekli, że prokurator wydała już wyrok na Zbigniewa Ziobrę. „A pani właśnie wydała wyrok? Czy to zwykły nacisk na sędziów, prokuratorów i służby?” - pytała Monika Rutke. „Ciekawe, czy pani prokurator słyszała o czymś takim jak domniemanie niewinności?” - wtórował jej Szymon Szereda.

Waldemar Żurek, minister sprawiedliwości i prokurator generalny domaga się uchylenia immunitetu Zbigniewowi Ziobrze, szefowi MS i PG w latach 2015-2023. Wniosek w tej sprawie został już złożony. Minister Żurek oczekuje zatrzymania i aresztowania byłego szefa MS.

Pasja zawodowa”

Do sprawy na antenie Telewizji wPolsce24 odniósł się sam Zbigniew Ziobro, były minister sprawiedliwości, były prokurator generalny.

Przez całe życie konsekwentnie walczyłem z przestępczością i myślę, że mam też swój udział w tym, że w Polsce jest dzisiaj bezpiecznie, że Polacy czują się bezpieczniej, niż było to kiedyś, jeżeli chodzi na przykład o mafię VAT-owską, która miała „Eldorado” za czasów poprzednich rządów Donalda Tuska. Sądzę, że miałem istotny udział w tym

— wskazał.

Walka z przestępczością to można powiedzieć moja pasja zawodowa, ale dzisiaj mamy u władzy ludzi, którzy zamiast przestępców, chcą ścigać swoich przeciwników politycznych, a często mścić się za to, że myśmy ścigali przestępców.

— zauważył.

CZYTAJ WIĘCEJ: TYLKO U NAS. Ziobro nie zostawił suchej nitki na stawianych mu zarzutach. „Nawet ‘Silni razem’ widzą, że to się nie trzyma kupy”

Radca generalny w Biurze Ministra Sprawiedliwości prok. Ewa Wrzosek zamieściła w tym kontekście ostry wpis w mediach społecznościowych.

Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny, który założył i kierował grupą przestępczą. Zbigniew Ziobro, czyli jak przejść do historii

— napisała Ewa Wrzosek.

Pani właśnie wydała wyrok?”

Opinia Ewy Wrzosek nie spodobała się komentatorom w mediach społecznościowych, którzy orzekli, że prokurator wydała już wyrok na Zbigniewa Ziobrę.

A to zdążył już zapaść wyrok?

— pytała Dominika Cosic.

Proszę wskazać sygnaturę wyroku, w którym Pan Minister został skazany za popełnienie czynów zabronionych, o których Pani pisze

— napisał Oskar Szafarowicz.

Ciekawe, czy pani prokurator słyszała o czymś takim jak domniemanie niewinności??? A może zapomniała też ze studiów, że przypisywanie komuś popełnienia przestępstwa bez prawomocnego wyroku, samo w sobie może być przestępstwem?

— zastanawiał się Szymon Szereda.

Domniemanie niewinności zostało odwołane jakąś decyzją ministerstwa sprawiedliwości? Bo odnoszę wrażenie po niektórych postach - w tym pani - że prawomocny wyrok sądowy jest już zbędny

— wskazywał Marcin Wątrobiński.

A pani właśnie wydała wyrok? Czy to zwykły nacisk na sędziów, prokuratorów i służby?

— dopytywała Monika Rutke.

Degeneracja państwa i prawa”

„Demokratyczne państwo prawne”

— napisał Michał Sopiński.

Symboli degeneracji państwa i prawa mamy tak wiele, że trudno się zdecydować

— ocenił Marek Wróbel.

Siekiera, motyka, wieści z rządu - Na co komu wyrok sądu - Siekiera, motyka, starczą tu - Kompetencje Ewy W. -Siekiera, motyka, problem taki - W kompetencjach znaczne braki - Siekiera, motyka, babo z Róż - Skończ żenady festyn już

— parafrazowała okupacyjną piosenkę Klara Spurgjasz.

Prokurator publicznie pisze tak, jakby człowiek już został skazany i jakby mu już udowodniono

— podkreślił Łukasz Zboralski.

CZYTAJ TEŻ:

Żurek złożył wniosek o uchylenie immunitetu Ziobrze! Szef MS chce aresztowania byłego ministra. Opowieści o „grupie przestępczej”

Żurek ściga Ziobrę. Burza w sieci! „To nie wymiar sprawiedliwości - to terror zemsty”. „Przebierańcy Tuska w prokuraturze”

Zarzuty stawiane Zbigniewowi Ziobrze dowodzą, że albo rządzącym kompletnie odbiło, albo są do cna zepsuci

maz/wPolityce.pl/X

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych