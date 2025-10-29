TYLKO U NAS

TYLKO U NAS. Anna Zalewska: Rewizja ma polegać na tym, żeby łatwiej wdrożyć ETS2. Donald Tusk w tej chwili mydli nam oczy

  • Polityka
  • opublikowano:
Czytaj więcej Subskrybuj 50% taniej
Sprawdź Anna Zalewska / autor: Telewizja wPolsce24
Anna Zalewska / autor: Telewizja wPolsce24

Jeżeli chodzi o ten podatek, to jest punkt, który mówi, że rewizja ma polegać na tym, żeby łatwiej wdrożyć ETS2. […] Donald Tusk w tej chwili mydli nam oczy” – mówiła na antenie Telewizji wPolsce24 Anna Zalewska, europoseł PiS i była minister edukacji narodowej.

23 października kwestię planowanego wprowadzenia ETS2 omówili unijni przywódcy podczas szczytu w Brukseli. Premier Donald Tusk powiadomił na briefingu w stolicy Belgii, że dzięki m.in. zabiegom Polski do konkluzji ze szczytu udało się dodać zapis o rewizji ETS2. Podkreślił, że prawie wszyscy unijni liderzy zgodzili się, że europejska polityka klimatyczna powinna być bardziej elastyczna i w większym stopniu koncentrować się na odpowiedzialności za konkurencyjność europejskich gospodarek.

Półprawdy, manipulacje, kłamstwa…

Artykuł dostępny wyłącznie dla cyfrowych prenumeratorów

Teraz za 7,90 zł za pierwszy miesiąc uzyskasz dostęp do tego i pozostałych zamkniętych artykułów.

Kliknij i wybierz e-prenumeratę.

Sieć Przyjaciół Wchodzę i wybieram

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych