Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa” - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Dzisiaj w zakładzie MESKO w Kraśniku podczas uroczystości inauguracji budowy fabryki amunicji 155 mm Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że budowy fabryki amunicji rozpoczęła się już kilkanaście miesięcy temu, w momencie odkupu potrzebnych terenów.

Dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego, to kolejny krok w rozwój Kraśnika, rozwój MESKO i bezpieczeństwa Polski

— zaznaczył minister.

Program SAFE

Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił też na temat środków z unijnego programu dozbrajania SAFE.

Dobre wykorzystanie środków z programu SAFE wymaga współpracy wszystkich resortów

— podkreślił.

Dodał, że 1/3 środków z tego programu trafi do Polski.

maz/PAP

