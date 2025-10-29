„Dzisiejsza inauguracja budowy fabryki amunicji 155 mm w Kraśniku to wielki dzień nie tylko dla Kraśnika, ale dla Polski i dla naszego bezpieczeństwa” - podkreślił wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
Dzisiaj w zakładzie MESKO w Kraśniku podczas uroczystości inauguracji budowy fabryki amunicji 155 mm Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że budowy fabryki amunicji rozpoczęła się już kilkanaście miesięcy temu, w momencie odkupu potrzebnych terenów.
Dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego, to kolejny krok w rozwój Kraśnika, rozwój MESKO i bezpieczeństwa Polski
— zaznaczył minister.
Program SAFE
Wicepremier Kosiniak-Kamysz mówił też na temat środków z unijnego programu dozbrajania SAFE.
Dobre wykorzystanie środków z programu SAFE wymaga współpracy wszystkich resortów
— podkreślił.
Dodał, że 1/3 środków z tego programu trafi do Polski.
maz/PAP
